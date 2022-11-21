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В ближайшие сутки в Москве ожидается ледяной дождь - РИА Новости, 21.11.2022
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В ближайшие сутки в Москве ожидается ледяной дождь
В ближайшие сутки в Москве ожидается ледяной дождь - РИА Новости, 21.11.2022
В ближайшие сутки в Москве ожидается ледяной дождь
Ледяной дождь ожидается в Москве в ночь на вторник и в течение первой половины дня, сообщает столичное ГУМЧС. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T23:50
2022-11-21T23:50
общество
погода
городское хозяйство москвы
москва
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ледяной дождь ожидается в Москве в ночь на вторник и в течение первой половины дня, сообщает столичное ГУМЧС."По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 3.00 ночи с сохранением утром и в первой половине дня 22 ноября местами в Москве ожидается ледяной дождь", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям избегать внезапных маневров на дороге, а также парковать машину вдали от деревьев. МЧС советует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.
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общество, погода, городское хозяйство москвы, москва, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Погода, Городское хозяйство Москвы, Москва, Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:50 21.11.2022
 
В ближайшие сутки в Москве ожидается ледяной дождь

ГУМЧС: в ближайшие сутки в Москве ожидается ледяной дождь в первой половине дня

© РИА Новости / Виктор БельцовПоследствия ледяного дождя в Москве
Последствия ледяного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Виктор Бельцов
Последствия ледяного дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ледяной дождь ожидается в Москве в ночь на вторник и в течение первой половины дня, сообщает столичное ГУМЧС.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 3.00 ночи с сохранением утром и в первой половине дня 22 ноября местами в Москве ожидается ледяной дождь", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям избегать внезапных маневров на дороге, а также парковать машину вдали от деревьев. МЧС советует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.
Снегопад - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 19:13
"Россети" ввели режим повышенной готовности в 13 регионах из-за непогоды
 
ОбществоПогодаГородское хозяйство МосквыМоскваГидрометцентрМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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