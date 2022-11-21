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В ближайшие сутки в Москве ожидается ледяной дождь

В ближайшие сутки в Москве ожидается ледяной дождь - РИА Новости, 21.11.2022

В ближайшие сутки в Москве ожидается ледяной дождь

Ледяной дождь ожидается в Москве в ночь на вторник и в течение первой половины дня, сообщает столичное ГУМЧС. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T23:50

2022-11-21T23:50

2022-11-21T23:50

общество

погода

городское хозяйство москвы

москва

гидрометцентр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ледяной дождь ожидается в Москве в ночь на вторник и в течение первой половины дня, сообщает столичное ГУМЧС."По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 3.00 ночи с сохранением утром и в первой половине дня 22 ноября местами в Москве ожидается ледяной дождь", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям избегать внезапных маневров на дороге, а также парковать машину вдали от деревьев. МЧС советует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

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общество, погода, городское хозяйство москвы, москва, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)