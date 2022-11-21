https://ria.ru/20221121/dozhd-1833228792.html
В ближайшие сутки в Москве ожидается ледяной дождь
В ближайшие сутки в Москве ожидается ледяной дождь - РИА Новости, 21.11.2022
В ближайшие сутки в Москве ожидается ледяной дождь
Ледяной дождь ожидается в Москве в ночь на вторник и в течение первой половины дня, сообщает столичное ГУМЧС. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T23:50
2022-11-21T23:50
2022-11-21T23:50
общество
погода
городское хозяйство москвы
москва
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148114/91/1481149168_3:0:2591:1456_1920x0_80_0_0_2bc52ed552bd4e17494266fd7343a524.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ледяной дождь ожидается в Москве в ночь на вторник и в течение первой половины дня, сообщает столичное ГУМЧС."По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 3.00 ночи с сохранением утром и в первой половине дня 22 ноября местами в Москве ожидается ледяной дождь", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям избегать внезапных маневров на дороге, а также парковать машину вдали от деревьев. МЧС советует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.
https://ria.ru/20221121/nepogoda-1833182896.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148114/91/1481149168_326:0:2267:1456_1920x0_80_0_0_39c372d82650607af136bde4f04964ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, погода, городское хозяйство москвы, москва, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Погода, Городское хозяйство Москвы, Москва, Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ближайшие сутки в Москве ожидается ледяной дождь
ГУМЧС: в ближайшие сутки в Москве ожидается ледяной дождь в первой половине дня