16:01 21.11.2022 (обновлено: 16:02 21.11.2022)
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 22 снаряда
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 22 снаряда
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОбломок снаряда, попавшего в жилой дом в Петровском районе Донецка в результате обстрела ВСУ
Обломок снаряда, попавшего в жилой дом в Петровском районе Донецка в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 22 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.48 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 12.50 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.08 по Кировскому и Петровскому районам Донецка - пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 15.10 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.27 по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка - пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.