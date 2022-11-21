https://ria.ru/20221121/donetsk-1833127719.html

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 22 снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 22 снаряда - РИА Новости, 21.11.2022

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 22 снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 22 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T16:01

2022-11-21T16:01

2022-11-21T16:02

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

петровский район

сцкк

нато

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833122800_0:364:2914:2003_1920x0_80_0_0_6d0ccd83eae6a55229f4a6796e373f12.jpg

ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 22 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.48 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 12.50 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.08 по Кировскому и Петровскому районам Донецка - пять снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 15.10 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.27 по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка - пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221121/obstrel-1833035611.html

https://ria.ru/20221121/donbass-1833006254.html

донецк

макеевка

петровский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, макеевка, петровский район, сцкк, нато, происшествия