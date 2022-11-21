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В Донецке более ста тысяч абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ

В Донецке более ста тысяч абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.11.2022

В Донецке более ста тысяч абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ

Более 100 тысяч бытовых абонентов в Донецке остались без света из-за обстрела города украинскими войсками, сообщило министерство угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T11:47

2022-11-21T11:47

2022-11-21T11:47

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

министерство угля и энергетики днр

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Более 100 тысяч бытовых абонентов в Донецке остались без света из-за обстрела города украинскими войсками, сообщило министерство угля и энергетики ДНР."В 10.28 в результате очередного обстрела в Донецке обесточен ряд подстанций, без напряжения 758 трансформаторных подстанций, 67 котельных, 105 800 бытовых абонентов (частично в Ленинском, Петровском, Ворошиловском, Киевском, Кировском и Куйбышевском районах города", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что без света в Донецке остались около 50 тысяч бытовых абонентов.

https://ria.ru/20221121/donbass-1832994071.html

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донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, министерство угля и энергетики днр, вооруженные силы украины, донбасс