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В Донецке более ста тысяч абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/donetsk-1833027405.html
В Донецке более ста тысяч абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ
В Донецке более ста тысяч абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.11.2022
В Донецке более ста тысяч абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ
Более 100 тысяч бытовых абонентов в Донецке остались без света из-за обстрела города украинскими войсками, сообщило министерство угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:47
2022-11-21T11:47
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
министерство угля и энергетики днр
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Более 100 тысяч бытовых абонентов в Донецке остались без света из-за обстрела города украинскими войсками, сообщило министерство угля и энергетики ДНР."В 10.28 в результате очередного обстрела в Донецке обесточен ряд подстанций, без напряжения 758 трансформаторных подстанций, 67 котельных, 105 800 бытовых абонентов (частично в Ленинском, Петровском, Ворошиловском, Киевском, Кировском и Куйбышевском районах города", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что без света в Донецке остались около 50 тысяч бытовых абонентов.
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, министерство угля и энергетики днр, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Министерство угля и энергетики ДНР, Вооруженные силы Украины, Донбасс
11:47 21.11.2022
 
В Донецке более ста тысяч абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ

Минугля ДНР: более 105 тысяч абонентов в Донецке остались без света из-за обстрела города

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчина возле частично разрушенного здания на одной из улиц в Донецке
Мужчина возле частично разрушенного здания на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости
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Мужчина возле частично разрушенного здания на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Более 100 тысяч бытовых абонентов в Донецке остались без света из-за обстрела города украинскими войсками, сообщило министерство угля и энергетики ДНР.
"В 10.28 в результате очередного обстрела в Донецке обесточен ряд подстанций, без напряжения 758 трансформаторных подстанций, 67 котельных, 105 800 бытовых абонентов (частично в Ленинском, Петровском, Ворошиловском, Киевском, Кировском и Куйбышевском районах города", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что без света в Донецке остались около 50 тысяч бытовых абонентов.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 09:24Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаМинистерство угля и энергетики ДНРВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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