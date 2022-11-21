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В Донецке более ста тысяч абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ
В Донецке более ста тысяч абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.11.2022
В Донецке более ста тысяч абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ
Более 100 тысяч бытовых абонентов в Донецке остались без света из-за обстрела города украинскими войсками, сообщило министерство угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:47
2022-11-21T11:47
2022-11-21T11:47
специальная военная операция на украине
происшествия
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донецкая народная республика
министерство угля и энергетики днр
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Более 100 тысяч бытовых абонентов в Донецке остались без света из-за обстрела города украинскими войсками, сообщило министерство угля и энергетики ДНР."В 10.28 в результате очередного обстрела в Донецке обесточен ряд подстанций, без напряжения 758 трансформаторных подстанций, 67 котельных, 105 800 бытовых абонентов (частично в Ленинском, Петровском, Ворошиловском, Киевском, Кировском и Куйбышевском районах города", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что без света в Донецке остались около 50 тысяч бытовых абонентов.
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РИА Новости
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В Донецке более ста тысяч абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ
Минугля ДНР: более 105 тысяч абонентов в Донецке остались без света из-за обстрела города