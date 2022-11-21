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В Донецке около 50 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 21.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/donetsk-1833021038.html
В Донецке около 50 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов
В Донецке около 50 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 21.11.2022
В Донецке около 50 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов
Около 50 тысяч бытовых абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:31
2022-11-21T11:31
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Около 50 тысяч бытовых абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) обесточены около 50 000 бытовых абонентов в Донецке. Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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донецк
донецкая народная республика
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
11:31 21.11.2022
 
В Донецке около 50 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов

Штаб обороны ДНР: около 50 тысяч абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов

© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Марина Лысцева
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Около 50 тысяч бытовых абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) обесточены около 50 000 бытовых абонентов в Донецке. Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 09:24Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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