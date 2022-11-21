https://ria.ru/20221121/donetsk-1833021038.html
В Донецке около 50 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов
В Донецке около 50 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 21.11.2022
В Донецке около 50 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов
Около 50 тысяч бытовых абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:31
2022-11-21T11:31
2022-11-21T11:31
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg
ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Около 50 тысяч бытовых абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) обесточены около 50 000 бытовых абонентов в Донецке. Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20221121/donbass-1832994071.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50002/73/500027368_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_85a3800ebedb6e07ee5bd41bae10a01e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
В Донецке около 50 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов
Штаб обороны ДНР: около 50 тысяч абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов