https://ria.ru/20221121/donetsk-1833021038.html

В Донецке около 50 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов

В Донецке около 50 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 21.11.2022

В Донецке около 50 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов

Около 50 тысяч бытовых абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T11:31

2022-11-21T11:31

2022-11-21T11:31

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Около 50 тысяч бытовых абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) обесточены около 50 000 бытовых абонентов в Донецке. Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20221121/donbass-1832994071.html

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины