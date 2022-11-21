https://ria.ru/20221121/donetsk-1833008355.html

Мирная жительница погибла при обстреле Донецка

Мирная жительница погибла при обстреле Донецка - РИА Новости, 21.11.2022

Мирная жительница погибла при обстреле Донецка

Местная жительница погибла в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T10:48

2022-11-21T10:48

2022-11-21T10:48

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Местная жительница погибла в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Петровский район Донецка, погибла женщина", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) отмечало, что в понедельник украинские войска несколько раз обстреливали Донецк снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины