https://ria.ru/20221121/donetsk-1833008355.html
Мирная жительница погибла при обстреле Донецка
Мирная жительница погибла при обстреле Донецка - РИА Новости, 21.11.2022
Мирная жительница погибла при обстреле Донецка
Местная жительница погибла в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T10:48
2022-11-21T10:48
2022-11-21T10:48
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
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донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Местная жительница погибла в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Петровский район Донецка, погибла женщина", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) отмечало, что в понедельник украинские войска несколько раз обстреливали Донецк снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Мирная жительница погибла при обстреле Донецка
Штаб обороны ДНР сообщил о гибели женщины при обстреле Петровского района Донецка