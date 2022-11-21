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Бастрыкин рассказал о преступлениях киевского режима против мирных жителей

Бастрыкин рассказал о преступлениях киевского режима против мирных жителей - РИА Новости, 21.11.2022

Бастрыкин рассказал о преступлениях киевского режима против мирных жителей

С 2014 года в результате преступлений киевского режима погибли 4,8 тысячи мирных жителей, более 8 тысяч получили ранения, сообщил председатель СК РФ Александр... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:36

2022-11-21T13:36

2022-11-21T13:38

специальная военная операция на украине

без срока давности

россия

донбасс

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. С 2014 года в результате преступлений киевского режима погибли 4,8 тысячи мирных жителей, более 8 тысяч получили ранения, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на форуме "Без срока давности"."Наши следователи с 2014 года расследуют преступления украинских военных и националистов. В это время возбуждено уже более двух тысяч уголовных дел, в том числе в отношении предстателей военного и политического руководства страны, членов радикальных националистических организаций и также представителей украинских силовых структур... С 2014 года в результате преступлений киевского режима ранения получило более 8 тысяч мирных граждан, 4,8 тысячи человек погибли", - сказал Бастрыкин, выступая по видеоконференцсвязи.По его словам, российские следователи допросили свыше 240 тысяч мирных жителей, а потерпевшими признаны 114 тысяч человек, в том числе более 16 тысяч несовершеннолетних.Председатель СК РФ отметил необходимость формирования международного трибунала по расследованию преступлений киевского режима по аналогии с Нюрнбергским и Токийским международным трибуналами.Ранее Бастрыкин уже заявлял, что в состав международного трибунала могли бы войти представители СНГ, БРИКС и ШОС.

https://ria.ru/20221117/spetsoperatsiya-1832220798.html

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Ольга Фомченкова

без срока давности, россия, донбасс, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины