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Бастрыкин рассказал о преступлениях киевского режима против мирных жителей
Бастрыкин рассказал о преступлениях киевского режима против мирных жителей - РИА Новости, 21.11.2022
Бастрыкин рассказал о преступлениях киевского режима против мирных жителей
С 2014 года в результате преступлений киевского режима погибли 4,8 тысячи мирных жителей, более 8 тысяч получили ранения, сообщил председатель СК РФ Александр... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:36
2022-11-21T13:36
2022-11-21T13:38
специальная военная операция на украине
без срока давности
россия
донбасс
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. С 2014 года в результате преступлений киевского режима погибли 4,8 тысячи мирных жителей, более 8 тысяч получили ранения, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на форуме "Без срока давности"."Наши следователи с 2014 года расследуют преступления украинских военных и националистов. В это время возбуждено уже более двух тысяч уголовных дел, в том числе в отношении предстателей военного и политического руководства страны, членов радикальных националистических организаций и также представителей украинских силовых структур... С 2014 года в результате преступлений киевского режима ранения получило более 8 тысяч мирных граждан, 4,8 тысячи человек погибли", - сказал Бастрыкин, выступая по видеоконференцсвязи.По его словам, российские следователи допросили свыше 240 тысяч мирных жителей, а потерпевшими признаны 114 тысяч человек, в том числе более 16 тысяч несовершеннолетних.Председатель СК РФ отметил необходимость формирования международного трибунала по расследованию преступлений киевского режима по аналогии с Нюрнбергским и Токийским международным трибуналами.Ранее Бастрыкин уже заявлял, что в состав международного трибунала могли бы войти представители СНГ, БРИКС и ШОС.
https://ria.ru/20221117/spetsoperatsiya-1832220798.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
без срока давности, россия, донбасс, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Без срока давности, Россия, Донбасс, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
13:36 21.11.2022 (обновлено: 13:38 21.11.2022)
Бастрыкин рассказал о преступлениях киевского режима против мирных жителей
Бастрыкин: из-за преступлений властей Украины с 2014 года погибли 4,8 тысячи мирных людей
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. С 2014 года в результате преступлений киевского режима погибли 4,8 тысячи мирных жителей, более 8 тысяч получили ранения, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на форуме "Без срока давности".
"Наши следователи с 2014 года расследуют преступления украинских военных и националистов. В это время возбуждено уже более двух тысяч уголовных дел, в том числе в отношении предстателей военного и политического руководства страны, членов радикальных националистических организаций и также представителей украинских силовых структур... С 2014 года в результате преступлений киевского режима ранения получило более 8 тысяч мирных граждан, 4,8 тысячи человек погибли", - сказал Бастрыкин, выступая по видеоконференцсвязи.
По его словам, российские следователи допросили свыше 240 тысяч мирных жителей, а потерпевшими признаны 114 тысяч человек, в том числе более 16 тысяч несовершеннолетних.
"У нас есть факты, когда вооруженные силы Украины на Донбассе врывались в больницы, в том числе психиатрические больницы, занимали первые этажи и создавали там укрепленные позиции. И, как немецкие фашисты, они прикрывались живым щитом - больными", - добавил Бастрыкин.
Председатель СК РФ отметил необходимость формирования международного трибунала по расследованию преступлений киевского режима по аналогии с Нюрнбергским и Токийским международным трибуналами.
Ранее Бастрыкин уже заявлял, что в состав международного трибунала могли бы войти представители СНГ, БРИКС и ШОС.