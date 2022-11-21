https://ria.ru/20221121/donbass-1832994071.html

Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 21.11.2022

Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 126 боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T09:24

2022-11-21T09:24

2022-11-21T09:24

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

донецкая народная республика

горловка

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 126 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра. На горловском – артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра. Выпустив 126 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов: Донецк, Зайцево, Гольмовский, Горловка, Троицкое, Каштановое, Яковлевка, Минеральное, Макеевка.За прошедшие сутки пострадали три мирных жителя в Калининском районе Горловки и ранее освобожденной Павловке.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 27 обстрелов со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20221121/svo-1832976027.html

украина

донецкая народная республика

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, украина, донецкая народная республика, горловка, донбасс, вооруженные силы украины