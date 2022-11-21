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Украинские войска обстреляли Донецк и Новоселовку

Украинские войска обстреляли Донецк и Новоселовку - РИА Новости, 21.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Новоселовку

Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка и Новоселовку, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра и девять снарядов калибром 122... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T08:30

2022-11-21T08:30

2022-11-21T08:30

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

россия

происшествия

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка и Новоселовку, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра и девять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 05.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 07.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Новоселовка: выпущено девять снарядов калибром 122 миллиметра;", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, россия, происшествия, донбасс, вооруженные силы украины