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Украинские войска обстреляли Донецк и Новоселовку
Украинские войска обстреляли Донецк и Новоселовку - РИА Новости, 21.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Новоселовку
Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка и Новоселовку, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра и девять снарядов калибром 122... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T08:30
2022-11-21T08:30
2022-11-21T08:30
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка и Новоселовку, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра и девять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 05.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 07.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Новоселовка: выпущено девять снарядов калибром 122 миллиметра;", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.
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донецкая народная республика, россия, происшествия, донбасс, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Новоселовку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 16 снарядов по Донецку и Новоселовке