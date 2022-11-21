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Экономист рассказала, как получить пассивный доход и расслабиться - РИА Новости, 21.11.2022
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Экономист рассказала, как получить пассивный доход и расслабиться
Экономист рассказала, как получить пассивный доход и расслабиться - РИА Новости, 21.11.2022
Экономист рассказала, как получить пассивный доход и расслабиться
Чтобы иметь пассивный доход, надо не только уметь зарабатывать и инвестировать, но и экономить. Как это сделать, рассказала в интервью агентству "Прайм"... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T03:15
2022-11-21T03:15
общество
россия
деньги
валерия минчичова
доход
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Чтобы иметь пассивный доход, надо не только уметь зарабатывать и инвестировать, но и экономить. Как это сделать, рассказала в интервью агентству "Прайм" кандидат экономических наук и заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве России Валерия Минчичова.По словам эксперта, не надо платить за то, что можно получить бесплатно — например, пользоваться банковской картой, обслуживание которой не требует расходов. Счета лучше оплачивать наличными без комиссии, даже если для этого понадобится обратиться в несколько банков, добавила собеседница агентства."Не забывайте о возможностях сэкономить на налогах. Мы все платим НДФЛ с определенной базы. Но можно получать вычеты — на детей, на образование, на лечение, на спорт", — посоветовала Минчичова.Контролировать расходы можно с помощью метода четырех конвертов: вычесть из зарплаты обязательные расходы и распределить оставшуюся сумму на четыре конверта по количеству недель. Эксперт также порекомендовала добавить пятый конверт для оставшихся средств и пополнять его за счет сэкономленного.
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общество, россия, деньги, валерия минчичова, доход
Общество, Россия, Деньги, Валерия Минчичова, Доход
03:15 21.11.2022
 
Экономист рассказала, как получить пассивный доход и расслабиться

Экономист Минчичова посоветовала не пренебрегать налоговыми вычетами для экономии

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Чтобы иметь пассивный доход, надо не только уметь зарабатывать и инвестировать, но и экономить. Как это сделать, рассказала в интервью агентству "Прайм" кандидат экономических наук и заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве России Валерия Минчичова.
По словам эксперта, не надо платить за то, что можно получить бесплатно — например, пользоваться банковской картой, обслуживание которой не требует расходов. Счета лучше оплачивать наличными без комиссии, даже если для этого понадобится обратиться в несколько банков, добавила собеседница агентства.
"Не забывайте о возможностях сэкономить на налогах. Мы все платим НДФЛ с определенной базы. Но можно получать вычеты — на детей, на образование, на лечение, на спорт", — посоветовала Минчичова.
Контролировать расходы можно с помощью метода четырех конвертов: вычесть из зарплаты обязательные расходы и распределить оставшуюся сумму на четыре конверта по количеству недель. Эксперт также порекомендовала добавить пятый конверт для оставшихся средств и пополнять его за счет сэкономленного.
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ОбществоРоссияДеньгиВалерия МинчичоваДоход
 
 
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