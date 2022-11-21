https://ria.ru/20221121/dobrovoltsy-1833117903.html

Добровольные участники спецоперации получат статус ветерана боевых действий

Добровольные участники спецоперации получат статус ветерана боевых действий - РИА Новости, 21.11.2022

Добровольные участники спецоперации получат статус ветерана боевых действий

Добровольцы, участвующие в спецоперации по освобождению Донбасса, получат статус ветерана боевых действий, закон подписал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:35

2022-11-21T15:35

2022-11-21T17:09

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Добровольцы, участвующие в спецоперации по освобождению Донбасса, получат статус ветерана боевых действий, закон подписал президент России Владимир Путин.Ветеранами станут бойцы, вступившие в созданные по решению властей добровольческие формирования, которые участвуют в боях вместе с российской армией.Кроме того, документ устанавливает статус инвалида боевых действий добровольцам, получившим серьезные ранения.Закон опубликовали на официальном портале правовой информации. Его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.Также в России с начала ноября действует закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Так, на них и членов семей распространяются соответствующие социальные гарантии и компенсации, а денежное довольствие не должно быть ниже, чем у контрактников на таких же должностях.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221111/dobrovoltsy-1830928187.html

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“Еду спасать друзей” – добровольцы прибывают на сборы в военкоматы России Добровольцы, мобилизованные граждане и офицеры запаса прибывают в военные комиссариаты страны. В рамках частичной мобилизации нужны стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности, уточнили в Министерстве обороны России. После оформления документов мобилизованным выдают военную форму, продовольствие и средства защиты. На базе воинских частей пройдет дополнительная подготовка. 2022-11-21T15:35 true PT4M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии