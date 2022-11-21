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Добровольные участники спецоперации получат статус ветерана боевых действий - РИА Новости, 21.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/dobrovoltsy-1833117903.html
Добровольные участники спецоперации получат статус ветерана боевых действий
Добровольные участники спецоперации получат статус ветерана боевых действий - РИА Новости, 21.11.2022
Добровольные участники спецоперации получат статус ветерана боевых действий
Добровольцы, участвующие в спецоперации по освобождению Донбасса, получат статус ветерана боевых действий, закон подписал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:35
2022-11-21T17:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Добровольцы, участвующие в спецоперации по освобождению Донбасса, получат статус ветерана боевых действий, закон подписал президент России Владимир Путин.Ветеранами станут бойцы, вступившие в созданные по решению властей добровольческие формирования, которые участвуют в боях вместе с российской армией.Кроме того, документ устанавливает статус инвалида боевых действий добровольцам, получившим серьезные ранения.Закон опубликовали на официальном портале правовой информации. Его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.Также в России с начала ноября действует закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Так, на них и членов семей распространяются соответствующие социальные гарантии и компенсации, а денежное довольствие не должно быть ниже, чем у контрактников на таких же должностях.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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“Еду спасать друзей” – добровольцы прибывают на сборы в военкоматы России
Добровольцы, мобилизованные граждане и офицеры запаса прибывают в военные комиссариаты страны. В рамках частичной мобилизации нужны стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности, уточнили в Министерстве обороны России. После оформления документов мобилизованным выдают военную форму, продовольствие и средства защиты. На базе воинских частей пройдет дополнительная подготовка.
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безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
15:35 21.11.2022 (обновлено: 17:09 21.11.2022)
 
Добровольные участники спецоперации получат статус ветерана боевых действий

Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев, участвующих в спецоперации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДобровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Добровольцы, участвующие в спецоперации по освобождению Донбасса, получат статус ветерана боевых действий, закон подписал президент России Владимир Путин.
Ветеранами станут бойцы, вступившие в созданные по решению властей добровольческие формирования, которые участвуют в боях вместе с российской армией.
Мужчины во дворе сборного пункта военного комиссариата - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 18:16Специальная военная операция на Украине
На сайте мэра Москвы появилась услуга по онлайн-записи в добровольцы
Кроме того, документ устанавливает статус инвалида боевых действий добровольцам, получившим серьезные ранения.
Закон опубликовали на официальном портале правовой информации. Его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Также в России с начала ноября действует закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Так, на них и членов семей распространяются соответствующие социальные гарантии и компенсации, а денежное довольствие не должно быть ниже, чем у контрактников на таких же должностях.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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