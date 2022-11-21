https://ria.ru/20221121/dobrovoltsy-1833117903.html
Добровольные участники спецоперации получат статус ветерана боевых действий
Добровольные участники спецоперации получат статус ветерана боевых действий - РИА Новости, 21.11.2022
Добровольные участники спецоперации получат статус ветерана боевых действий
Добровольцы, участвующие в спецоперации по освобождению Донбасса, получат статус ветерана боевых действий, закон подписал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:35
2022-11-21T15:35
2022-11-21T17:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Добровольцы, участвующие в спецоперации по освобождению Донбасса, получат статус ветерана боевых действий, закон подписал президент России Владимир Путин.Ветеранами станут бойцы, вступившие в созданные по решению властей добровольческие формирования, которые участвуют в боях вместе с российской армией.Кроме того, документ устанавливает статус инвалида боевых действий добровольцам, получившим серьезные ранения.Закон опубликовали на официальном портале правовой информации. Его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.Также в России с начала ноября действует закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Так, на них и членов семей распространяются соответствующие социальные гарантии и компенсации, а денежное довольствие не должно быть ниже, чем у контрактников на таких же должностях.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221111/dobrovoltsy-1830928187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833120607_455:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_b335048d538bcbd30ec4abb0cf5001ba.jpg
“Еду спасать друзей” – добровольцы прибывают на сборы в военкоматы России
Добровольцы, мобилизованные граждане и офицеры запаса прибывают в военные комиссариаты страны. В рамках частичной мобилизации нужны стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности, уточнили в Министерстве обороны России. После оформления документов мобилизованным выдают военную форму, продовольствие и средства защиты. На базе воинских частей пройдет дополнительная подготовка.
2022-11-21T15:35
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PT4M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
15:35 21.11.2022 (обновлено: 17:09 21.11.2022)
Добровольные участники спецоперации получат статус ветерана боевых действий
Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев, участвующих в спецоперации