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ЛДПР поддержала идею сделать 31 декабря выходным - РИА Новости, 21.11.2022
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ЛДПР поддержала идею сделать 31 декабря выходным
ЛДПР поддержала идею сделать 31 декабря выходным - РИА Новости, 21.11.2022
ЛДПР поддержала идею сделать 31 декабря выходным
Сделать 31 декабря выходным логично и оправданно, данная инициатива была поднята еще основателем ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T10:41
2022-11-21T10:41
общество
лдпр
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сделать 31 декабря выходным логично и оправданно, данная инициатива была поднята еще основателем ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции либерал-демократов.Законопроект, которым предполагается установить 31 декабря выходной день, может быть рассмотрен в скором времени, заявила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб."Урегулирование новогодних праздников - одна из давних тем ЛДПР. Вопрос о введении выходного 31 декабря основатель ЛДПР Владимир Жириновский поднимал даже на встрече с президентом. Хотя сам Жириновский всегда работал и 31 декабря, он прекрасно понимал, что большинство граждан в последний день года уже озабочены домашними хлопотами, а не работой, и сделать этот день выходным - совершенно логично и оправдано", - сообщили в пресс-службе.В декабре 2020 года парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о выходном дне 31 декабря. Законопроектом предлагается внести изменение в Трудовой кодекс, согласно которому новогодние каникулы включают 1-6 января и 31 декабря. При этом общее количество дней новогодних каникул, установленное Трудовым кодексом Российской Федерации, сохраняется. Сейчас документ находится на рассмотрении нижней палаты. Согласно пояснительной записке к проекту, вступление законопроекта в силу предполагается с 1 января 2024.
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общество, лдпр, госдума рф, новый год
Общество, ЛДПР, Госдума РФ, Новый год
10:41 21.11.2022
 
ЛДПР поддержала идею сделать 31 декабря выходным

ЛДПР назвала идею сделать 31 декабря выходным днем логичной и оправданной

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сделать 31 декабря выходным логично и оправданно, данная инициатива была поднята еще основателем ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции либерал-демократов.
Законопроект, которым предполагается установить 31 декабря выходной день, может быть рассмотрен в скором времени, заявила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб.
"Урегулирование новогодних праздников - одна из давних тем ЛДПР. Вопрос о введении выходного 31 декабря основатель ЛДПР Владимир Жириновский поднимал даже на встрече с президентом. Хотя сам Жириновский всегда работал и 31 декабря, он прекрасно понимал, что большинство граждан в последний день года уже озабочены домашними хлопотами, а не работой, и сделать этот день выходным - совершенно логично и оправдано", - сообщили в пресс-службе.
В декабре 2020 года парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о выходном дне 31 декабря. Законопроектом предлагается внести изменение в Трудовой кодекс, согласно которому новогодние каникулы включают 1-6 января и 31 декабря. При этом общее количество дней новогодних каникул, установленное Трудовым кодексом Российской Федерации, сохраняется. Сейчас документ находится на рассмотрении нижней палаты. Согласно пояснительной записке к проекту, вступление законопроекта в силу предполагается с 1 января 2024.
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