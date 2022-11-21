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ЛДПР поддержала идею сделать 31 декабря выходным

ЛДПР поддержала идею сделать 31 декабря выходным - РИА Новости, 21.11.2022

ЛДПР поддержала идею сделать 31 декабря выходным

Сделать 31 декабря выходным логично и оправданно, данная инициатива была поднята еще основателем ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T10:41

2022-11-21T10:41

2022-11-21T10:41

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сделать 31 декабря выходным логично и оправданно, данная инициатива была поднята еще основателем ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции либерал-демократов.Законопроект, которым предполагается установить 31 декабря выходной день, может быть рассмотрен в скором времени, заявила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб."Урегулирование новогодних праздников - одна из давних тем ЛДПР. Вопрос о введении выходного 31 декабря основатель ЛДПР Владимир Жириновский поднимал даже на встрече с президентом. Хотя сам Жириновский всегда работал и 31 декабря, он прекрасно понимал, что большинство граждан в последний день года уже озабочены домашними хлопотами, а не работой, и сделать этот день выходным - совершенно логично и оправдано", - сообщили в пресс-службе.В декабре 2020 года парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о выходном дне 31 декабря. Законопроектом предлагается внести изменение в Трудовой кодекс, согласно которому новогодние каникулы включают 1-6 января и 31 декабря. При этом общее количество дней новогодних каникул, установленное Трудовым кодексом Российской Федерации, сохраняется. Сейчас документ находится на рассмотрении нижней палаты. Согласно пояснительной записке к проекту, вступление законопроекта в силу предполагается с 1 января 2024.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, лдпр, госдума рф, новый год