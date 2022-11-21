23:54 21.11.2022 (обновлено: 23:56 21.11.2022)
Дефицит российского газа в декабре сохранится, заявила премьер Молдавии
Премьер Молдавии Гаврилица: дефицит газа российского газа в декабре сохранится
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Молдавия в декабре продолжит испытывать нехватку российского газа, однако полностью поставки не прекратятся, заявила премьер республики Наталья Гаврилица.
В октябре и ноябре республика от "Газпрома" получила 5,7 миллиона кубометров, этого объема не хватает, чтобы полностью покрыть потребности страны.
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"Пока (на декабрь) у нас есть те объемы, которые зарезервированы на весь год - это 5,7 миллиона кубометров. Никаких дополнительных мощностей не резервировалось, но и сигналов о том, что поставка будет прекращена, у нас тоже нет", - заявила Гаврилица в эфире телеканала Pro TV.
Премьер полагает, что сейчас страна более подготовлена к борьбе с энергетическим кризисом, чем в октябре.
"У нас созданы стратегические запасы природного газа. У нас есть почти 200 миллионов кубометров природного газа, и его нам хватит на два месяца, в зависимости от погоды на улице", - подчеркнула премьер.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.