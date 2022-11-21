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Бюджет Липецкой области в 2023 году будет социально ориентированным

Бюджет Липецкой области в 2023 году будет социально ориентированным - РИА Новости, 21.11.2022

Бюджет Липецкой области в 2023 году будет социально ориентированным

Более половины из 90 миллиардов рублей бюджетных средств в 2023 году власти Липецкой области направят на выполнение социальных программ, сообщил глава региона... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:31

2022-11-21T17:31

2022-11-21T17:31

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

усмань

липецк

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ЛИПЕЦК, 21 ноя – РИА Новости. Более половины из 90 миллиардов рублей бюджетных средств в 2023 году власти Липецкой области направят на выполнение социальных программ, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор уточнил, что только на повышение зарплат бюджетникам запланировано около трех миллиардов, а на выполнение национальных проектов – 13 миллиардов.Артамонов подчеркнул, что все социальные обязательства перед жителями области будут выполнены.Губернатор также отметил, что в следующем году в Липецкой области продолжится строительство социальных объектов. Будут возведены детские сады и школы в Усмани, Лебедяни, Липецке, физкультурно-оздоровительный комплекс в Ельце и ледовый дворец в селе Хрущёвка.

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липецкая область

усмань

липецк

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, усмань, липецк