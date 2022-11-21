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Бюджет Липецкой области в 2023 году будет социально ориентированным - РИА Новости, 21.11.2022
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Липецкая область
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Бюджет Липецкой области в 2023 году будет социально ориентированным
Бюджет Липецкой области в 2023 году будет социально ориентированным - РИА Новости, 21.11.2022
Бюджет Липецкой области в 2023 году будет социально ориентированным
Более половины из 90 миллиардов рублей бюджетных средств в 2023 году власти Липецкой области направят на выполнение социальных программ, сообщил глава региона... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:31
2022-11-21T17:31
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
усмань
липецк
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ЛИПЕЦК, 21 ноя – РИА Новости. Более половины из 90 миллиардов рублей бюджетных средств в 2023 году власти Липецкой области направят на выполнение социальных программ, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор уточнил, что только на повышение зарплат бюджетникам запланировано около трех миллиардов, а на выполнение национальных проектов – 13 миллиардов.Артамонов подчеркнул, что все социальные обязательства перед жителями области будут выполнены.Губернатор также отметил, что в следующем году в Липецкой области продолжится строительство социальных объектов. Будут возведены детские сады и школы в Усмани, Лебедяни, Липецке, физкультурно-оздоровительный комплекс в Ельце и ледовый дворец в селе Хрущёвка.
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липецкая область, игорь артамонов, усмань, липецк
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Усмань, Липецк
17:31 21.11.2022
 

Бюджет Липецкой области в 2023 году будет социально ориентированным

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЛИПЕЦК, 21 ноя – РИА Новости. Более половины из 90 миллиардов рублей бюджетных средств в 2023 году власти Липецкой области направят на выполнение социальных программ, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор уточнил, что только на повышение зарплат бюджетникам запланировано около трех миллиардов, а на выполнение национальных проектов – 13 миллиардов.
Артамонов подчеркнул, что все социальные обязательства перед жителями области будут выполнены.
"Для подстраховки в непростой экономической ситуации в регионе создана "подушка безопасности" – переходящие доходные источники с 2021 года. Это позволит в полном объёме выделить средства на оказание мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса и реального сектора экономики", - сказал Артамонов.
Губернатор также отметил, что в следующем году в Липецкой области продолжится строительство социальных объектов. Будут возведены детские сады и школы в Усмани, Лебедяни, Липецке, физкультурно-оздоровительный комплекс в Ельце и ледовый дворец в селе Хрущёвка.
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28 июля, 15:56Липецкая область
Доходы бюджета Липецкой области увеличились почти на 4 млрд рублей
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновУсманьЛипецк
 
 
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