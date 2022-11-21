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Бюджет Ярославской области на 2023 год приняли в первом чтении

Бюджет Ярославской области на 2023 год приняли в первом чтении - РИА Новости, 21.11.2022

Бюджет Ярославской области на 2023 год приняли в первом чтении

Депутаты Ярославской облдумы приняли в первом чтении бюджет региона на 2023 год, согласно документу, на социальную сферу будет направлено более 60% расходов,... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:21

2022-11-21T17:21

2022-11-21T17:21

ярославская область

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ярославская область

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ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Депутаты Ярославской облдумы приняли в первом чтении бюджет региона на 2023 год, согласно документу, на социальную сферу будет направлено более 60% расходов, сообщает пресс-служба областного правительства.Пресс-служба информирует, что состоялось заседание региональной облдумы, на котором депутаты утвердили в первом чтении областной бюджет на 2023 год."В этом документе отражены два приоритета работы правительства Ярославской области: обеспечение социальной стабильности и экономического развития региона. Планируем большую часть бюджетных средств – 60,1% от общей суммы – направить на выполнение социальных обязательств и повышение качества жизни в регионе. И около трети бюджетных средств – на поддержку экономики и развитие производства", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора региона Михаила Евраева.Директор областного департамента финансов Алексей Долгов сообщил, что правительством области доходы в 2023 году запланированы в сумме 98,4 миллиарда рублей, что на 13% выше, чем в 2022 году. Кроме собственных доходов, доходная база сформирована за счет предусмотренных поступлений из федерального бюджета в размере 13,7 миллиарда рублей, проинформировал Долгов. Расходы областного бюджета прогнозируются в размере 100,5 миллиарда рублей. Объем инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета в 2023 году составит 2,1 миллиарда рублей. Таким образом, региональный бюджет правительством области полностью сбалансирован, подчеркнул директор департамента.Долгов рассказал о статьях расходов. В частности, по его словам, на социальную сферу правительством области в следующем году будет направлено 60,5 миллиарда рублей."На адресную инвестпрограмму области в 2023 году предусмотрено 6,3 миллиарда рублей, в том числе 2,9 миллиарда рублей – областные средства, 3,4 миллиарда рублей – федеральные. Эти средства будут направлены на строительство новых социальных объектов – взрослой поликлиники в деревне Красный Бор Ярославского района, корпуса областной детской больницы в Ярославле", - цитирует Алексея Долгова пресс-служба областного правительства. Также, по его словам, предусмотрено строительство четырех новых школ: в Ярославле (на Московском проспекте и на улице Большой Федоровской), в поселке Заволжье Ярославского района и Угличе, волейбольного центра, учреждения культуры в Данилове, детского сада в Ярославле и других объектов.Сообщается, что далее с учетом рекомендаций депутатского корпуса начинается работа по формированию поправок к проекту бюджета.

https://ria.ru/20221114/parad-1831436438.html

https://ria.ru/20221101/vyplata-1828437086.html

https://ria.ru/20221110/defitsit-1830586334.html

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экономика, ярославская область, ярославский район, ярославль