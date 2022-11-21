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Путин узаконил особенности исполнения региональных бюджетов в 2023 году - РИА Новости, 21.11.2022
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Путин узаконил особенности исполнения региональных бюджетов в 2023 году
Путин узаконил особенности исполнения региональных бюджетов в 2023 году - РИА Новости, 21.11.2022
Путин узаконил особенности исполнения региональных бюджетов в 2023 году
Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях исполнения бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований в 2023 году. Документ опубликован на РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:09
2022-11-21T17:09
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях исполнения бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований в 2023 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон продлевает на 2023 год для регионов и муниципалитетов приостановку ряда ограничений по размещению их ценных бумаг и осуществлению заимствований. При этом сохраняется и право регионов и муниципалитетов формировать свои резервные фонды в объеме, превышающем 3% от общего объема расходов, утвержденных в их бюджетах.У регионов и муниципалитетов сохраняется возможность превышать отдельные ограничения по объему госдолга и дефицита бюджета на объем бюджетных средств, направляемых на мероприятия по борьбе с коронавирусом. А по дефициту бюджета эти ограничения можно будет превышать и на объем расходов, направляемых на мероприятия по мобилизации, а также связанные с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики.Закон дает право регионам предоставлять бюджетам других регионов бюджетные кредиты на срок до трех лет. А муниципальные образования, входящие в состав одного субъекта РФ, смогут представлять друг друга трехлетние бюджетные кредиты на разные цели. При этом субъекты РФ также смогут перераспределять субвенции между муниципальными образованиями без внесения изменений в закон о региональном бюджете.Помимо этого, устанавливается временный механизм распределения между регионами налога на прибыль бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Это делается, чтобы исключить отрицательное влияние снижения поступлений по этому налогу на сбалансированность региональных бюджетов в связи с прекращением с 2023 года действия договоров о создании КГН.А правительство РФ сможет без правки закона о федеральном бюджете в 2023 году вносить изменения в распределение объемов межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов РФ.
https://ria.ru/20221121/tsb-1833145765.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
17:09 21.11.2022
 
Путин узаконил особенности исполнения региональных бюджетов в 2023 году

Путин подписал закон об особенностях исполнения бюджетов российских субъектов в 2023 году

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях исполнения бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований в 2023 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон продлевает на 2023 год для регионов и муниципалитетов приостановку ряда ограничений по размещению их ценных бумаг и осуществлению заимствований. При этом сохраняется и право регионов и муниципалитетов формировать свои резервные фонды в объеме, превышающем 3% от общего объема расходов, утвержденных в их бюджетах.
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У регионов и муниципалитетов сохраняется возможность превышать отдельные ограничения по объему госдолга и дефицита бюджета на объем бюджетных средств, направляемых на мероприятия по борьбе с коронавирусом. А по дефициту бюджета эти ограничения можно будет превышать и на объем расходов, направляемых на мероприятия по мобилизации, а также связанные с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики.
Закон дает право регионам предоставлять бюджетам других регионов бюджетные кредиты на срок до трех лет. А муниципальные образования, входящие в состав одного субъекта РФ, смогут представлять друг друга трехлетние бюджетные кредиты на разные цели. При этом субъекты РФ также смогут перераспределять субвенции между муниципальными образованиями без внесения изменений в закон о региональном бюджете.
Помимо этого, устанавливается временный механизм распределения между регионами налога на прибыль бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Это делается, чтобы исключить отрицательное влияние снижения поступлений по этому налогу на сбалансированность региональных бюджетов в связи с прекращением с 2023 года действия договоров о создании КГН.
А правительство РФ сможет без правки закона о федеральном бюджете в 2023 году вносить изменения в распределение объемов межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов РФ.
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