https://ria.ru/20221121/byudzhet-1833112507.html

Путин подписал указ о смягчении бюджетного правила на 2023-2024 годы

Путин подписал указ о смягчении бюджетного правила на 2023-2024 годы - РИА Новости, 21.11.2022

Путин подписал указ о смягчении бюджетного правила на 2023-2024 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о новом бюджетном правиле, предполагающий его смягчение на 2023-2024 годы для более высоких расходов бюджета... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:20

2022-11-21T15:20

2022-11-21T16:24

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о новом бюджетном правиле, предполагающий его смягчение на 2023-2024 годы для более высоких расходов бюджета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Документ фиксирует в Бюджетном кодексе объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы, в 2023-2025 годах в абсолютном выражении на уровне 8 триллионов рублей с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4%, начиная с 2026 года. Такой объем соответствует умеренно-консервативным оценкам внешних условий при стабильном курсе в диапазоне 65-75 рублей за доллар. Это обеспечит стабильность бюджетных расходов вне зависимости от изменчивости конъюнктуры и минимизирует влияние волатильности нефтегазовых рентных доходов на экономику, говорилось в пояснительной записке.Предельный объем расходов бюджета РФ в рамках этого правила определяется как сумма ненефтегазовых доходов, базовых нефтегазовых доходов, расходов на обслуживание государственного долга, а также квази-фискальных операций. В 2023 и 2024 годах расходы будут выше, чем предполагает эта формула, а дефицит бюджета составит соответственно 2% и 1,4% ВВП. Поэтому закон устанавливает временные предельные границы использования средств ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2023 и 2024 годах в 2,9 триллиона и 1,6 триллиона рублей соответственно.Обновленная конструкция бюджетного правила сохранит базовые принципы сбалансированности расходов и использования рентных сверхдоходов в неблагоприятные периоды, позволит обеспечить поддержку экономики в период адаптации при сохранении доверия к проводимой макроэкономической политике, отмечали разработчики.Кроме того, предусматривается направление органами управления Фондом пенсионного и социального страхования РФ и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в ФНБ доходов от поступления страховых взносов, уплаченных в 2023 году в связи с продлением в 2022 году сроков их уплаты. А правительству РФ для обеспечения гибкости в финансировании дефицита федерального бюджета и сохранения средств ФНБ предоставляется право привлечь внутренние госзаимствования в 2023 году в сумме до 1 триллиона рублей сверх установленных лимитов вместо использования средств ФНБ.Кабмин также сможет принимать решения о предоставлении в 2023 году госгарантий РФ, не предусмотренных программами таких гарантий, причем в порядке и на условиях, которые сам и установит. Помимо этого, закон допускает предоставление госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов, в пределах общего объема средств на ее реализацию или за счет уменьшения остатков средств бюджета РФ.

https://ria.ru/20221120/gosdolg-1832039511.html

https://ria.ru/20221024/gosduma-1826236458.html

https://ria.ru/20221020/defitsit-1825348159.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, владимир путин, россия