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Проектируемые Даши Намдаковым объекты появятся на Байкале - РИА Новости, 21.11.2022
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Культура
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Проектируемые Даши Намдаковым объекты появятся на Байкале
Проектируемые Даши Намдаковым объекты появятся на Байкале - РИА Новости, 21.11.2022
Проектируемые Даши Намдаковым объекты появятся на Байкале
Скульптор с мировым именем, заслуженный художник России Даши Намдаков создает объекты для планируемого комплекса в особой экономической зоне "Байкальская... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:43
2022-11-21T15:31
культура
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КРАСНОЯРСК, 21 ноя – РИА Новости. Скульптор с мировым именем, заслуженный художник России Даши Намдаков создает объекты для планируемого комплекса в особой экономической зоне "Байкальская гавань" на восточном берегу озера Байкал в Бурятии, сообщил у себя в Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов."Напомню, что в нашей особой экономической зоне Байкальская гавань участок Пески взяла компания Амар. Эта компания планирует создать гостиницу 5 звезд, отдельные коттеджи, конгресс-центр, различные рестораны и точки питания. Но самое важное, в этой компании главный архитектор Даши Намдаков. Предусматривается создание большого количества арт объектов Даши, строительство Дацана и ретритного центра на горе с видом и на Байкал, и на озеро Котокель, центра восточной медицины", — написал Цыденов.По его словам, во время совместной встречи с руководством компании и Даши Намдаковым был рассмотрен на макетах проект будущего развития.Первые места размещения должны появиться уже в следующем году, добавил глава республики.Особая экономическая зона (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" создана в 2007 году на восточном побережье Байкала. В 2017 году полномочия по управлению ею переданы на региональный уровень. В настоящее время резидентами ОЭЗ являются три компании: ООО "Грин Флоу Байкал", ООО "Байкал Эрмитаж", ООО "Космос отель Байкал". В стадии заключения соглашения — ООО "АМАР" и ООО "Молодость. Байкал".
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новости культуры, даши намдаков, байкал, алексей цыденов, россия, новости - туризм
Культура, Новости культуры, Даши Намдаков, Байкал, Алексей Цыденов, Россия, Новости - Туризм
14:43 21.11.2022 (обновлено: 15:31 21.11.2022)
 
Проектируемые Даши Намдаковым объекты появятся на Байкале

Проектируемые художником Намдаковым объекты появятся в ОЭЗ на Байкале

© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в медиабанкВид с острова Ольхон на озеро Байкал
Вид с острова Ольхон на озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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КРАСНОЯРСК, 21 ноя – РИА Новости. Скульптор с мировым именем, заслуженный художник России Даши Намдаков создает объекты для планируемого комплекса в особой экономической зоне "Байкальская гавань" на восточном берегу озера Байкал в Бурятии, сообщил у себя в Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.
"Напомню, что в нашей особой экономической зоне Байкальская гавань участок Пески взяла компания Амар. Эта компания планирует создать гостиницу 5 звезд, отдельные коттеджи, конгресс-центр, различные рестораны и точки питания. Но самое важное, в этой компании главный архитектор Даши Намдаков. Предусматривается создание большого количества арт объектов Даши, строительство Дацана и ретритного центра на горе с видом и на Байкал, и на озеро Котокель, центра восточной медицины", — написал Цыденов.
По его словам, во время совместной встречи с руководством компании и Даши Намдаковым был рассмотрен на макетах проект будущего развития.
Первые места размещения должны появиться уже в следующем году, добавил глава республики.
Особая экономическая зона (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" создана в 2007 году на восточном побережье Байкала. В 2017 году полномочия по управлению ею переданы на региональный уровень. В настоящее время резидентами ОЭЗ являются три компании: ООО "Грин Флоу Байкал", ООО "Байкал Эрмитаж", ООО "Космос отель Байкал". В стадии заключения соглашения — ООО "АМАР" и ООО "Молодость. Байкал".
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