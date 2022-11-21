https://ria.ru/20221121/baykal-1833079302.html
Проектируемые Даши Намдаковым объекты появятся на Байкале
Проектируемые Даши Намдаковым объекты появятся на Байкале - РИА Новости, 21.11.2022
Проектируемые Даши Намдаковым объекты появятся на Байкале
Скульптор с мировым именем, заслуженный художник России Даши Намдаков создает объекты для планируемого комплекса в особой экономической зоне "Байкальская... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:43
2022-11-21T14:43
2022-11-21T15:31
культура
новости культуры
даши намдаков
байкал
алексей цыденов
россия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819513107_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d08589f0abb2c24507cedabbc2a6ed90.jpg
КРАСНОЯРСК, 21 ноя – РИА Новости. Скульптор с мировым именем, заслуженный художник России Даши Намдаков создает объекты для планируемого комплекса в особой экономической зоне "Байкальская гавань" на восточном берегу озера Байкал в Бурятии, сообщил у себя в Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов."Напомню, что в нашей особой экономической зоне Байкальская гавань участок Пески взяла компания Амар. Эта компания планирует создать гостиницу 5 звезд, отдельные коттеджи, конгресс-центр, различные рестораны и точки питания. Но самое важное, в этой компании главный архитектор Даши Намдаков. Предусматривается создание большого количества арт объектов Даши, строительство Дацана и ретритного центра на горе с видом и на Байкал, и на озеро Котокель, центра восточной медицины", — написал Цыденов.По его словам, во время совместной встречи с руководством компании и Даши Намдаковым был рассмотрен на макетах проект будущего развития.Первые места размещения должны появиться уже в следующем году, добавил глава республики.Особая экономическая зона (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" создана в 2007 году на восточном побережье Байкала. В 2017 году полномочия по управлению ею переданы на региональный уровень. В настоящее время резидентами ОЭЗ являются три компании: ООО "Грин Флоу Байкал", ООО "Байкал Эрмитаж", ООО "Космос отель Байкал". В стадии заключения соглашения — ООО "АМАР" и ООО "Молодость. Байкал".
https://ria.ru/20221116/labirint-1831720429.html
байкал
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819513107_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_715752a799ebae56c19fdb3fc31ad430.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, даши намдаков, байкал, алексей цыденов, россия, новости - туризм
Культура, Новости культуры, Даши Намдаков, Байкал, Алексей Цыденов, Россия, Новости - Туризм
14:43 21.11.2022 (обновлено: 15:31 21.11.2022)
Проектируемые Даши Намдаковым объекты появятся на Байкале
Проектируемые художником Намдаковым объекты появятся в ОЭЗ на Байкале
КРАСНОЯРСК, 21 ноя – РИА Новости. Скульптор с мировым именем, заслуженный художник России Даши Намдаков создает объекты для планируемого комплекса в особой экономической зоне "Байкальская гавань" на восточном берегу озера Байкал в Бурятии, сообщил у себя в Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.
"Напомню, что в нашей особой экономической зоне Байкальская гавань участок Пески взяла компания Амар. Эта компания планирует создать гостиницу 5 звезд, отдельные коттеджи, конгресс-центр, различные рестораны и точки питания. Но самое важное, в этой компании главный архитектор Даши Намдаков. Предусматривается создание большого количества арт объектов Даши, строительство Дацана и ретритного центра на горе с видом и на Байкал, и на озеро Котокель, центра восточной медицины", — написал Цыденов.
По его словам, во время совместной встречи с руководством компании и Даши Намдаковым был рассмотрен на макетах проект будущего развития.
Первые места размещения должны появиться уже в следующем году, добавил глава республики.
Особая экономическая зона (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" создана в 2007 году на восточном побережье Байкала. В 2017 году полномочия по управлению ею переданы на региональный уровень. В настоящее время резидентами ОЭЗ являются три компании: ООО "Грин Флоу Байкал", ООО "Байкал Эрмитаж", ООО "Космос отель Байкал". В стадии заключения соглашения — ООО "АМАР" и ООО "Молодость. Байкал".