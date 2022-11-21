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Проектируемые Даши Намдаковым объекты появятся на Байкале

Проектируемые Даши Намдаковым объекты появятся на Байкале - РИА Новости, 21.11.2022

Проектируемые Даши Намдаковым объекты появятся на Байкале

Скульптор с мировым именем, заслуженный художник России Даши Намдаков создает объекты для планируемого комплекса в особой экономической зоне "Байкальская... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:43

2022-11-21T14:43

2022-11-21T15:31

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КРАСНОЯРСК, 21 ноя – РИА Новости. Скульптор с мировым именем, заслуженный художник России Даши Намдаков создает объекты для планируемого комплекса в особой экономической зоне "Байкальская гавань" на восточном берегу озера Байкал в Бурятии, сообщил у себя в Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов."Напомню, что в нашей особой экономической зоне Байкальская гавань участок Пески взяла компания Амар. Эта компания планирует создать гостиницу 5 звезд, отдельные коттеджи, конгресс-центр, различные рестораны и точки питания. Но самое важное, в этой компании главный архитектор Даши Намдаков. Предусматривается создание большого количества арт объектов Даши, строительство Дацана и ретритного центра на горе с видом и на Байкал, и на озеро Котокель, центра восточной медицины", — написал Цыденов.По его словам, во время совместной встречи с руководством компании и Даши Намдаковым был рассмотрен на макетах проект будущего развития.Первые места размещения должны появиться уже в следующем году, добавил глава республики.Особая экономическая зона (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" создана в 2007 году на восточном побережье Байкала. В 2017 году полномочия по управлению ею переданы на региональный уровень. В настоящее время резидентами ОЭЗ являются три компании: ООО "Грин Флоу Байкал", ООО "Байкал Эрмитаж", ООО "Космос отель Байкал". В стадии заключения соглашения — ООО "АМАР" и ООО "Молодость. Байкал".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, даши намдаков, байкал, алексей цыденов, россия, новости - туризм