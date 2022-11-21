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Байден помиловал индеек по случаю Дня благодарения - РИА Новости, 21.11.2022
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Байден помиловал индеек по случаю Дня благодарения
Байден помиловал индеек по случаю Дня благодарения - РИА Новости, 21.11.2022
Байден помиловал индеек по случаю Дня благодарения
Президент США Джо Байден традиционно помиловал индеек по случаю Дня благодарения и призвал американцев быть благодарными и объединиться. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T20:29
2022-11-21T23:26
в мире
джо байден
джон кеннеди (политик)
северная каролина
вашингтон (штат)
сша
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден традиционно помиловал индеек по случаю Дня благодарения и призвал американцев быть благодарными и объединиться."Шоколад и Крошка, я помилую вас", - сказал Байден на церемонии, которая прошла на лужайке Белого дома."Буду краток, никто не любит холодную индейку", - пошутил президент США, тем временем с балкона на хозяина и индеек, каждая из которых весит более 20 килограмм, лаяла его овчарка. "Не дайте ему прыгнуть", - предупредил Байден."Это особенное время", - напомнил Байден американцам о сути предстоящего праздника. "Будучи самой великой страной на земле, давайте будем благодарны", - добавил он."Люди, на фоне всех политических распрей, о которых вы слышите, давайте помнить одно, это Соединенные Штаты Америки, и нет ничего, что было бы неподвластно нам, нашей стране, если мы делаем это вместе", - сказал президент США.В этом году для участия в церемонии помилования в Белом доме были выбраны индейки Шоколад и Крошка, получившие свое имя в честь популярного в США лакомства - печенья с шоколадной крошкой. Индейки прибыли в Вашингтон из штата Северная Каролина. Ночь перед помилованием они провели в фешенебельном вашингтонском отеле, а после - отправятся не духовку и на праздничный стол, как миллионы их сородичей, а вернутся в Северную Каролину, где будут коротать остаток своих дней в сельскохозяйственном колледже местного университета.Как отмечает в связи с прошедшей церемонией National Public radio, церемония помилования индеек первым лицом страны была начата в 1963 году, когда президент Джон Кеннеди распорядился оставить в живых переданную Белому дому Национальной федерацией производителей индеек птицу. Федерация, которая ежегодно спонсирует не только это мероприятие, но передает сотни тысяч долларов на поддержку политиков, поставляет птиц на президентский стол с 1947 года.
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в мире, джо байден, джон кеннеди (политик), северная каролина, вашингтон (штат), сша
В мире, Джо Байден, Джон Кеннеди (политик), Северная Каролина, Вашингтон (штат), США
20:29 21.11.2022 (обновлено: 23:26 21.11.2022)
 
Байден помиловал индеек по случаю Дня благодарения

Байден традиционно помиловал индеек Шоколад и Крошку по случаю Дня благодарения

© AFP 2022 / Saul LoebЭто Шоколад и Крошка – пара индеек, которых в преддверии Дня благодарения помиловал Джо Байден
Это Шоколад и Крошка – пара индеек, которых в преддверии Дня благодарения помиловал Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AFP 2022 / Saul Loeb
Это Шоколад и Крошка – пара индеек, которых в преддверии Дня благодарения помиловал Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден традиционно помиловал индеек по случаю Дня благодарения и призвал американцев быть благодарными и объединиться.
"Шоколад и Крошка, я помилую вас", - сказал Байден на церемонии, которая прошла на лужайке Белого дома.
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"Буду краток, никто не любит холодную индейку", - пошутил президент США, тем временем с балкона на хозяина и индеек, каждая из которых весит более 20 килограмм, лаяла его овчарка. "Не дайте ему прыгнуть", - предупредил Байден.
"Это особенное время", - напомнил Байден американцам о сути предстоящего праздника. "Будучи самой великой страной на земле, давайте будем благодарны", - добавил он.
"Люди, на фоне всех политических распрей, о которых вы слышите, давайте помнить одно, это Соединенные Штаты Америки, и нет ничего, что было бы неподвластно нам, нашей стране, если мы делаем это вместе", - сказал президент США.
Президент США Джо Байден во время церемонии помилования индейки накануне Дня благодарения - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 20:39
Церемония помилования индейки накануне Дня благодарения в США
В этом году для участия в церемонии помилования в Белом доме были выбраны индейки Шоколад и Крошка, получившие свое имя в честь популярного в США лакомства - печенья с шоколадной крошкой. Индейки прибыли в Вашингтон из штата Северная Каролина. Ночь перед помилованием они провели в фешенебельном вашингтонском отеле, а после - отправятся не духовку и на праздничный стол, как миллионы их сородичей, а вернутся в Северную Каролину, где будут коротать остаток своих дней в сельскохозяйственном колледже местного университета.
Как отмечает в связи с прошедшей церемонией National Public radio, церемония помилования индеек первым лицом страны была начата в 1963 году, когда президент Джон Кеннеди распорядился оставить в живых переданную Белому дому Национальной федерацией производителей индеек птицу. Федерация, которая ежегодно спонсирует не только это мероприятие, но передает сотни тысяч долларов на поддержку политиков, поставляет птиц на президентский стол с 1947 года.
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В миреДжо БайденДжон Кеннеди (политик)Северная КаролинаВашингтон (штат)США
 
 
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