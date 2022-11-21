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Глава Башкирии предложил посмертно наградить жителя за спасение детей - РИА Новости, 21.11.2022
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Глава Башкирии предложил посмертно наградить жителя за спасение детей
Глава Башкирии предложил посмертно наградить жителя за спасение детей - РИА Новости, 21.11.2022
Глава Башкирии предложил посмертно наградить жителя за спасение детей
Глава Башкирии Радий Хабиров предложил посмертно наградить многодетного жителя Стерлитамакского района, который при пожаре сумел спасти маленьких близнецов, а... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:54
2022-11-21T11:54
радий хабиров
стерлитамакский район
происшествия
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УФА, 21 ноя – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров предложил посмертно наградить многодетного жителя Стерлитамакского района, который при пожаре сумел спасти маленьких близнецов, а сам погиб, пытаясь вытащить из горящего дома остальных детей.В ночь на 18 ноября в селе Матвеевка Стерлитамакского района загорелся дом, в котором спали двое взрослых и семеро детей. Отец сумел спасти пятилетних близнецов, сам погиб. По данным властей, среди погибших детей – один родной, двое – усыновленные, еще двое – взяты под опеку в октябре из Ивановской области. Семья считалась благополучной, в доме был установлен пожарный извещатель. Следователи назвали предварительной причиной пожара короткое замыкание электропроводки."Давайте мы его наградим посмертно, он геройский поступок совершил. Очень жаль, что сам погиб, дети погибли. Но двое мальчиков остались. Чтобы детям было – что их отец свою жизнь отдал за их жизни. Я думаю, это надо сделать. Представьте мне, потом вручим его старшей дочери", - сказал Хабиров на оперативном совещании правительства Башкирии.Он поручил главе Стерлитамакского района держать на контроле судьбу выживших близнецов. "Остались двое детей, насколько я знаю, по их опеке решения принимаются. Поэтому возьмите на контроль. Глава района, если какие-то меры поддержки дополнительно от нас нужно, обязательно все сделать надо", - добавил Хабиров.
https://ria.ru/20221118/pozhar-1832473154.html
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радий хабиров, стерлитамакский район, происшествия
Радий Хабиров, Стерлитамакский район, Происшествия
11:54 21.11.2022
 
Глава Башкирии предложил посмертно наградить жителя за спасение детей

Глава Башкирии Хабиров предложил посмертно наградить жителя за спасение детей при пожаре

© Фото : МЧС РоссииНа месте пожара в селе Матвеевка Стерлитамакского района Башкирии
На месте пожара в селе Матвеевка Стерлитамакского района Башкирии - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : МЧС России
На месте пожара в селе Матвеевка Стерлитамакского района Башкирии. Архивное фото
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УФА, 21 ноя – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров предложил посмертно наградить многодетного жителя Стерлитамакского района, который при пожаре сумел спасти маленьких близнецов, а сам погиб, пытаясь вытащить из горящего дома остальных детей.
В ночь на 18 ноября в селе Матвеевка Стерлитамакского района загорелся дом, в котором спали двое взрослых и семеро детей. Отец сумел спасти пятилетних близнецов, сам погиб. По данным властей, среди погибших детей – один родной, двое – усыновленные, еще двое – взяты под опеку в октябре из Ивановской области. Семья считалась благополучной, в доме был установлен пожарный извещатель. Следователи назвали предварительной причиной пожара короткое замыкание электропроводки.
"Давайте мы его наградим посмертно, он геройский поступок совершил. Очень жаль, что сам погиб, дети погибли. Но двое мальчиков остались. Чтобы детям было – что их отец свою жизнь отдал за их жизни. Я думаю, это надо сделать. Представьте мне, потом вручим его старшей дочери", - сказал Хабиров на оперативном совещании правительства Башкирии.
Он поручил главе Стерлитамакского района держать на контроле судьбу выживших близнецов. "Остались двое детей, насколько я знаю, по их опеке решения принимаются. Поэтому возьмите на контроль. Глава района, если какие-то меры поддержки дополнительно от нас нужно, обязательно все сделать надо", - добавил Хабиров.
На месте пожара в селе Матвеевка Стерлитамакского района Башкирии - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 13:44
Власти рассказали, как отец пытался спасти детей при пожаре в Башкирии
 
Радий ХабировСтерлитамакский районПроисшествия
 
 
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