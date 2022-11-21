https://ria.ru/20221121/banki-1833209399.html
Средства населения в банках России в октябре снизились 0,3 процента
Средства населения в банках России в октябре снизились 0,3 процента - РИА Новости, 21.11.2022
Средства населения в банках России в октябре снизились 0,3 процента
Средства населения в российских банках в октябре снизились на 0,3%, а юрлиц - на 1,1%, свидетельствуют данные Банка России. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T21:03
2022-11-21T21:03
2022-11-21T21:12
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Средства населения в российских банках в октябре снизились на 0,3%, а юрлиц - на 1,1%, свидетельствуют данные Банка России."Средства юрлиц сократились на 0,5 триллиона рублей, или -1,1% (в сентябре был рост на 2,3%), главным образом из-за выплат дивидендов и налогов компаниями из нефтегазовой отрасли. Отток средств населения (без эскроу) в октябре замедлился до 98 миллиардов рублей (-0,3%) после -458 миллиардов рублей в сентябре", - привел данные регулятор.По данным ЦБ, валютные остатки средств населения сократились на 3,7 миллиарда долларов США, что связано как с конвертациями в рубли, так и с переводами за границу.Рублевые счета при этом выросли целиком за счет текущих счетов, несмотря на некоторый рост ставок по вкладам.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
21:03 21.11.2022 (обновлено: 21:12 21.11.2022)
Средства населения в банках России в октябре снизились 0,3 процента
ЦБ: средства населения в банках России в октябре снизились 0,3 процента