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В Дзержинске задержали мужчину, изрубившего топором два автомобиля
В Дзержинске задержали мужчину, изрубившего топором два автомобиля - РИА Новости, 21.11.2022
В Дзержинске задержали мужчину, изрубившего топором два автомобиля
Сотрудники полиции Дзержинска установили подозреваемого в повреждении двух автомобилей топором, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:18
2022-11-21T12:18
2022-11-21T12:18
происшествия
россия
нижегородская область
авто
дзержинск (нижегородская область)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя — РИА Новости. Сотрудники полиции Дзержинска установили подозреваемого в повреждении двух автомобилей топором, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.Жительница Дзержинска сообщила в полицию о том, что ночью 10 октября неизвестный повредил топором две корейские иномарки, принадлежащие заявительнице и её отцу. Общий материальный ущерб составил более 120 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества)."В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники ОВД установили и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 19-летний местный житель. Задержанный рассказал, что на совершение преступления его подтолкнули неприязненные отношения его знакомых с потерпевшей, причём с самой женщиной мужчина не был знаком", - говорится в сообщении.На время предварительного следствия молодой человек будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
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происшествия, россия, нижегородская область, авто, дзержинск (нижегородская область)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Авто, Дзержинск (Нижегородская область)
В Дзержинске задержали мужчину, изрубившего топором два автомобиля
В Нижегородской области задержали мужчину, изрубившего топором две корейские иномарки