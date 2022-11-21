15:58 21.11.2022 (обновлено: 16:00 21.11.2022)
В Ленинградской области полностью восстановили газоснабжение после аварии
В Ленинградской области полностью восстановили газоснабжение предприятий после аварии
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСпециалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования
Специалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Газоснабжение промышленных потребителей во Всеволожском районе Ленинградской области полностью восстановили после аварии на газопроводе, сообщает компания "Газпром газораспределение Ленинградская область".
"Газоснабжение промышленных потребителей Всеволожского района восстановлено в полном объеме. К 15.00 21 ноября 354 промышленных и малых котельных, оставшихся без газа, были опять подключены к сетям", - сообщает компания на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В настоящее время "Газпром газораспределение Ленинградская область" продолжает восстанавливать газоснабжение многоквартирных и частных домов Всеволожского района. Работают 23 бригады. Газ уже получили 60 902 абонента многоквартирных и частных домов (98% от общего количества отключенных из-за аварии).
Как сообщал "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", в субботу в 15.32 мск во Всеволожском районе Ленинградской области, ориентировочно на 782 километре, произошел разрыв магистрального газопровода "Белоусово - Ленинград" с возгоранием. Участок был оперативно отключен. По данным региональных властей, после инцидента были отключены шесть газораспределительных станций. Вечером в субботу сообщалось, что все котельные Всеволожского района подключены к газу. Началась работы по восстановлению газоснабжения потребителей. По данным властей, пострадавших после инцидента на газопроводе нет. Открытое горение было ликвидировано в 18.19 мск, сообщило МЧС РФ.
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