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В Ленинградской области полностью восстановили газоснабжение после аварии - РИА Новости, 21.11.2022
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В Ленинградской области полностью восстановили газоснабжение после аварии
В Ленинградской области полностью восстановили газоснабжение после аварии - РИА Новости, 21.11.2022
В Ленинградской области полностью восстановили газоснабжение после аварии
Газоснабжение промышленных потребителей во Всеволожском районе Ленинградской области полностью восстановили после аварии на газопроводе, сообщает компания... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:58
2022-11-21T16:00
происшествия
жкх
всеволожский район
ленинградская область
россия
газпром
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Газоснабжение промышленных потребителей во Всеволожском районе Ленинградской области полностью восстановили после аварии на газопроводе, сообщает компания "Газпром газораспределение Ленинградская область".В настоящее время "Газпром газораспределение Ленинградская область" продолжает восстанавливать газоснабжение многоквартирных и частных домов Всеволожского района. Работают 23 бригады. Газ уже получили 60 902 абонента многоквартирных и частных домов (98% от общего количества отключенных из-за аварии).Как сообщал "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", в субботу в 15.32 мск во Всеволожском районе Ленинградской области, ориентировочно на 782 километре, произошел разрыв магистрального газопровода "Белоусово - Ленинград" с возгоранием. Участок был оперативно отключен. По данным региональных властей, после инцидента были отключены шесть газораспределительных станций. Вечером в субботу сообщалось, что все котельные Всеволожского района подключены к газу. Началась работы по восстановлению газоснабжения потребителей. По данным властей, пострадавших после инцидента на газопроводе нет. Открытое горение было ликвидировано в 18.19 мск, сообщило МЧС РФ.
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всеволожский район
ленинградская область
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происшествия, жкх, всеволожский район, ленинградская область, россия, газпром, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, ЖКХ, Всеволожский район, Ленинградская область, Россия, Газпром, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:58 21.11.2022 (обновлено: 16:00 21.11.2022)
 
В Ленинградской области полностью восстановили газоснабжение после аварии

В Ленинградской области полностью восстановили газоснабжение предприятий после аварии

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСпециалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования
Специалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Специалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Газоснабжение промышленных потребителей во Всеволожском районе Ленинградской области полностью восстановили после аварии на газопроводе, сообщает компания "Газпром газораспределение Ленинградская область".
"Газоснабжение промышленных потребителей Всеволожского района восстановлено в полном объеме. К 15.00 21 ноября 354 промышленных и малых котельных, оставшихся без газа, были опять подключены к сетям", - сообщает компания на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В настоящее время "Газпром газораспределение Ленинградская область" продолжает восстанавливать газоснабжение многоквартирных и частных домов Всеволожского района. Работают 23 бригады. Газ уже получили 60 902 абонента многоквартирных и частных домов (98% от общего количества отключенных из-за аварии).
Как сообщал "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", в субботу в 15.32 мск во Всеволожском районе Ленинградской области, ориентировочно на 782 километре, произошел разрыв магистрального газопровода "Белоусово - Ленинград" с возгоранием. Участок был оперативно отключен. По данным региональных властей, после инцидента были отключены шесть газораспределительных станций. Вечером в субботу сообщалось, что все котельные Всеволожского района подключены к газу. Началась работы по восстановлению газоснабжения потребителей. По данным властей, пострадавших после инцидента на газопроводе нет. Открытое горение было ликвидировано в 18.19 мск, сообщило МЧС РФ.
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ПроисшествияЖКХВсеволожский районЛенинградская областьРоссияГазпромМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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