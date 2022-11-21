https://ria.ru/20221121/avariya-1833126856.html

В Ленинградской области полностью восстановили газоснабжение после аварии

В Ленинградской области полностью восстановили газоснабжение после аварии - РИА Новости, 21.11.2022

В Ленинградской области полностью восстановили газоснабжение после аварии

Газоснабжение промышленных потребителей во Всеволожском районе Ленинградской области полностью восстановили после аварии на газопроводе, сообщает компания... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:58

2022-11-21T15:58

2022-11-21T16:00

происшествия

жкх

всеволожский район

ленинградская область

россия

газпром

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Газоснабжение промышленных потребителей во Всеволожском районе Ленинградской области полностью восстановили после аварии на газопроводе, сообщает компания "Газпром газораспределение Ленинградская область".В настоящее время "Газпром газораспределение Ленинградская область" продолжает восстанавливать газоснабжение многоквартирных и частных домов Всеволожского района. Работают 23 бригады. Газ уже получили 60 902 абонента многоквартирных и частных домов (98% от общего количества отключенных из-за аварии).Как сообщал "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", в субботу в 15.32 мск во Всеволожском районе Ленинградской области, ориентировочно на 782 километре, произошел разрыв магистрального газопровода "Белоусово - Ленинград" с возгоранием. Участок был оперативно отключен. По данным региональных властей, после инцидента были отключены шесть газораспределительных станций. Вечером в субботу сообщалось, что все котельные Всеволожского района подключены к газу. Началась работы по восстановлению газоснабжения потребителей. По данным властей, пострадавших после инцидента на газопроводе нет. Открытое горение было ликвидировано в 18.19 мск, сообщило МЧС РФ.

https://ria.ru/20221119/avarii-1832798359.html

всеволожский район

ленинградская область

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происшествия, жкх, всеволожский район, ленинградская область, россия, газпром, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)