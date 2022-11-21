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Атомная индустрия остается мировой скрепой здравого смысла, заявил Лихачев - РИА Новости, 21.11.2022
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Атомная индустрия остается мировой скрепой здравого смысла, заявил Лихачев
Атомная индустрия остается мировой скрепой здравого смысла, заявил Лихачев - РИА Новости, 21.11.2022
Атомная индустрия остается мировой скрепой здравого смысла, заявил Лихачев
Мировая атомная индустрия сейчас остается "скрепой здравого смысла", на основе передовых технологий объединяя страны, заявил генеральный директор госкорпорации... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:06
2022-11-21T13:06
алексей лихачев
сочи
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Мировая атомная индустрия сейчас остается "скрепой здравого смысла", на основе передовых технологий объединяя страны, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Выступая в Сочи в понедельник на пленарном заседании международного форума "Атомэкспо-2022", Лихачев отметил, что за минувшие три года международное атомное сообщество сохранило свое единство в условиях пандемии коронавируса."Мы практически не разорвали ни одной связи - коммерческой, научной с нашими партнерами и видим очень заинтересованный отклик и желание вместе преодолеть те сложности, которые сегодня, к сожалению, по разным принципам начинают разделять нашу планету", - сказал Лихачев."Как ни странно, атомная индустрия явилась не только носителем реального, а не декларативного подхода в оздоровлении планеты. Мировая атомная индустрия, по крайней мере на эту минуту, является еще определенной скрепой здравого смысла, при том что планета разрывается по разным принципам - Европа-Азия, север-юг, коллективный Запад и не-Запад коллективный. При всем при этом нам удается и технологическое единство, и научно-техническое сотрудничество", - добавил глава "Росатома".
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алексей лихачев, сочи, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
Алексей Лихачев, Сочи, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия
13:06 21.11.2022
 
Атомная индустрия остается мировой скрепой здравого смысла, заявил Лихачев

Глава "Росатома" Лихачев: атомная индустрия остается мировой скрепой здравого смысла

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Мировая атомная индустрия сейчас остается "скрепой здравого смысла", на основе передовых технологий объединяя страны, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Выступая в Сочи в понедельник на пленарном заседании международного форума "Атомэкспо-2022", Лихачев отметил, что за минувшие три года международное атомное сообщество сохранило свое единство в условиях пандемии коронавируса.
Посол Республики Ангола в РФ Аугушту да Силва Кунья - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 11:18
Ангола обсуждает с Россией возможность сотрудничества по мирному атому
"Мы практически не разорвали ни одной связи - коммерческой, научной с нашими партнерами и видим очень заинтересованный отклик и желание вместе преодолеть те сложности, которые сегодня, к сожалению, по разным принципам начинают разделять нашу планету", - сказал Лихачев.
"Как ни странно, атомная индустрия явилась не только носителем реального, а не декларативного подхода в оздоровлении планеты. Мировая атомная индустрия, по крайней мере на эту минуту, является еще определенной скрепой здравого смысла, при том что планета разрывается по разным принципам - Европа-Азия, север-юг, коллективный Запад и не-Запад коллективный. При всем при этом нам удается и технологическое единство, и научно-техническое сотрудничество", - добавил глава "Росатома".
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 10:59
Сийярто обсуждает с руководством "Росатома" расширение АЭС "Пакш" в Сочи
 
Алексей ЛихачевСочиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Россия
 
 
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