https://ria.ru/20221121/astakhov-1833023191.html
Сын адвоката Астахова получил 3,5 года колонии по делу о мошенничестве
Сын адвоката Астахова получил 3,5 года колонии по делу о мошенничестве - РИА Новости, 21.11.2022
Сын адвоката Астахова получил 3,5 года колонии по делу о мошенничестве
Фрунзенский районный суд Саратова приговорил Антона Астахова, сына известного адвоката и бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, к трем с половиной годам... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:34
2022-11-21T11:34
2022-11-21T14:43
происшествия
павел астахов
саратов
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САРАТОВ, 21 ноя — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Саратова приговорил Антона Астахова, сына известного адвоката и бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, к трем с половиной годам лишения свободы за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде.Как установил суд, в 2019 году Антон Астахов вместе со своим деловым партнером помог главе одной из фирм оформить кредит на 75 миллионов рублей, из которых похитил 74 миллиона.Обвинение просило назначить Астахову наказание в виде лишения свободы на пять лет, защита настаивала на его оправдании. Максимальное наказание по этой статье — десять лет заключения.Приговор в законную силу пока не вступил. Астахов будет его обжаловать, заявила его адвокат.
https://ria.ru/20221031/khischenie-1828009108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, павел астахов, саратов
Происшествия, Павел Астахов, Саратов
11:34 21.11.2022 (обновлено: 14:43 21.11.2022)
Сын адвоката Астахова получил 3,5 года колонии по делу о мошенничестве
Суд приговорил сына адвоката Астахова Антона к 3,5 года колонии за крупное мошенничество
САРАТОВ, 21 ноя — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Саратова приговорил Антона Астахова, сына известного адвоката и бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, к трем с половиной годам лишения свободы за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде.
"Вынесено решение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России ("Мошенничество в особо крупном размере"): три года шесть месяцев колонии общего режима", — сказала собеседница агентства.
Как установил суд, в 2019 году Антон Астахов вместе со своим деловым партнером помог главе одной из фирм оформить кредит на 75 миллионов рублей, из которых похитил 74 миллиона.
Обвинение просило назначить Астахову наказание в виде лишения свободы на пять лет, защита настаивала на его оправдании. Максимальное наказание по этой статье — десять лет заключения.
Приговор в законную силу пока не вступил. Астахов будет его обжаловать, заявила его адвокат.