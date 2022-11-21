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Сын адвоката Астахова получил 3,5 года колонии по делу о мошенничестве - РИА Новости, 21.11.2022
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Сын адвоката Астахова получил 3,5 года колонии по делу о мошенничестве
Сын адвоката Астахова получил 3,5 года колонии по делу о мошенничестве - РИА Новости, 21.11.2022
Сын адвоката Астахова получил 3,5 года колонии по делу о мошенничестве
Фрунзенский районный суд Саратова приговорил Антона Астахова, сына известного адвоката и бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, к трем с половиной годам... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:34
2022-11-21T14:43
происшествия
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САРАТОВ, 21 ноя — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Саратова приговорил Антона Астахова, сына известного адвоката и бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, к трем с половиной годам лишения свободы за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде.Как установил суд, в 2019 году Антон Астахов вместе со своим деловым партнером помог главе одной из фирм оформить кредит на 75 миллионов рублей, из которых похитил 74 миллиона.Обвинение просило назначить Астахову наказание в виде лишения свободы на пять лет, защита настаивала на его оправдании. Максимальное наказание по этой статье — десять лет заключения.Приговор в законную силу пока не вступил. Астахов будет его обжаловать, заявила его адвокат.
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происшествия, павел астахов, саратов
Происшествия, Павел Астахов, Саратов
11:34 21.11.2022 (обновлено: 14:43 21.11.2022)
 
Сын адвоката Астахова получил 3,5 года колонии по делу о мошенничестве

Суд приговорил сына адвоката Астахова Антона к 3,5 года колонии за крупное мошенничество

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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САРАТОВ, 21 ноя — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Саратова приговорил Антона Астахова, сына известного адвоката и бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, к трем с половиной годам лишения свободы за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде.

"Вынесено решение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России ("Мошенничество в особо крупном размере"): три года шесть месяцев колонии общего режима", — сказала собеседница агентства.

Как установил суд, в 2019 году Антон Астахов вместе со своим деловым партнером помог главе одной из фирм оформить кредит на 75 миллионов рублей, из которых похитил 74 миллиона.
Обвинение просило назначить Астахову наказание в виде лишения свободы на пять лет, защита настаивала на его оправдании. Максимальное наказание по этой статье — десять лет заключения.
Приговор в законную силу пока не вступил. Астахов будет его обжаловать, заявила его адвокат.
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ПроисшествияПавел АстаховСаратов
 
 
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