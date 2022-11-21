https://ria.ru/20221121/astakhov-1833023191.html

Сын адвоката Астахова получил 3,5 года колонии по делу о мошенничестве

Сын адвоката Астахова получил 3,5 года колонии по делу о мошенничестве - РИА Новости, 21.11.2022

Сын адвоката Астахова получил 3,5 года колонии по делу о мошенничестве

Фрунзенский районный суд Саратова приговорил Антона Астахова, сына известного адвоката и бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, к трем с половиной годам... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T11:34

2022-11-21T11:34

2022-11-21T14:43

происшествия

павел астахов

саратов

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САРАТОВ, 21 ноя — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Саратова приговорил Антона Астахова, сына известного адвоката и бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, к трем с половиной годам лишения свободы за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде.Как установил суд, в 2019 году Антон Астахов вместе со своим деловым партнером помог главе одной из фирм оформить кредит на 75 миллионов рублей, из которых похитил 74 миллиона.Обвинение просило назначить Астахову наказание в виде лишения свободы на пять лет, защита настаивала на его оправдании. Максимальное наказание по этой статье — десять лет заключения.Приговор в законную силу пока не вступил. Астахов будет его обжаловать, заявила его адвокат.

https://ria.ru/20221031/khischenie-1828009108.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, павел астахов, саратов