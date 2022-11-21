https://ria.ru/20221121/angola-1833079587.html

Посол России в Анголе заявил о согласовании атомного сотрудничества

Посол России в Анголе заявил о согласовании атомного сотрудничества - РИА Новости, 21.11.2022

Посол России в Анголе заявил о согласовании атомного сотрудничества

Текст соглашения по атомной энергетике между Москвой и Луандой находится на согласовании российской стороны, оно подразумевает взаимодействия в области медицины РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:05

2022-11-21T14:05

2022-11-21T14:05

в мире

владимир тараров (посол россии в анголе)

алексей лихачев

москва

луанда

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Текст соглашения по атомной энергетике между Москвой и Луандой находится на согласовании российской стороны, оно подразумевает взаимодействия в области медицины и других, где используются соответствующие технологии, заявил РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров."Да, такое соглашение обсуждается. и очередной текст находится на согласовании российской стороны. "Росатом" в процессе его отправки в Луанду. Это было российское предложение и касается документ в основном взаимодействия в областях, использующих соответствующие технологии, как, например, медицина. Строительства АЭС он не касается", - отметил посол.Ранее посол Анголы в Москве на полях форума "АТОМЭКСПО 2022" в Сочи заявил РИА Новости, что Москва и Луанда обсуждают соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики.Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев ранее заявил, что африканский континент станет местом для развития глобальной атомной энергетики.Председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк в интервью РИА Новости ранее заявил, что африканские страны хотели бы развивать ядерную энергетику, но не могут позволить себе строить большие реакторы.

https://ria.ru/20221121/angola-1833016400.html

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москва

луанда

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в мире, владимир тараров (посол россии в анголе), алексей лихачев, москва, луанда, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"