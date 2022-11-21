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Посол России в Анголе заявил о согласовании атомного сотрудничества
Посол России в Анголе заявил о согласовании атомного сотрудничества - РИА Новости, 21.11.2022
Посол России в Анголе заявил о согласовании атомного сотрудничества
Текст соглашения по атомной энергетике между Москвой и Луандой находится на согласовании российской стороны, оно подразумевает взаимодействия в области медицины РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:05
2022-11-21T14:05
2022-11-21T14:05
в мире
владимир тараров (посол россии в анголе)
алексей лихачев
москва
луанда
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Текст соглашения по атомной энергетике между Москвой и Луандой находится на согласовании российской стороны, оно подразумевает взаимодействия в области медицины и других, где используются соответствующие технологии, заявил РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров."Да, такое соглашение обсуждается. и очередной текст находится на согласовании российской стороны. "Росатом" в процессе его отправки в Луанду. Это было российское предложение и касается документ в основном взаимодействия в областях, использующих соответствующие технологии, как, например, медицина. Строительства АЭС он не касается", - отметил посол.Ранее посол Анголы в Москве на полях форума "АТОМЭКСПО 2022" в Сочи заявил РИА Новости, что Москва и Луанда обсуждают соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики.Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев ранее заявил, что африканский континент станет местом для развития глобальной атомной энергетики.Председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк в интервью РИА Новости ранее заявил, что африканские страны хотели бы развивать ядерную энергетику, но не могут позволить себе строить большие реакторы.
https://ria.ru/20221121/angola-1833016400.html
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в мире, владимир тараров (посол россии в анголе), алексей лихачев, москва, луанда, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Владимир Тараров (посол России в Анголе), Алексей Лихачев, Москва, Луанда, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Посол России в Анголе заявил о согласовании атомного сотрудничества
Посол России Тараров заявил о согласовании атомного сотрудничества с Анголой