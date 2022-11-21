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Два человека погибли в результате наводнений в Албании, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2022
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Два человека погибли в результате наводнений в Албании, пишут СМИ
Два человека погибли в результате наводнений в Албании, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2022
Два человека погибли в результате наводнений в Албании, пишут СМИ
По меньшей мере два человека погибли в результате наводнений на северо-западе Албании, сообщает портал Albanian Daily News. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T23:39
2022-11-21T23:39
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албания
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате наводнений на северо-западе Албании, сообщает портал Albanian Daily News.Сообщается, что отец и сын погибли в области Шкодер после того, как их автомобиль унесло течением.Портал пишет, что из-за наводнений, вызванных проливными дождями, в Шкодере было эвакуировано 139 человек.
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в мире, албания
В мире, Албания
23:39 21.11.2022
 
Два человека погибли в результате наводнений в Албании, пишут СМИ

Albanian Daily News: два человека погибли в результате наводнений на северо-западе Албании

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудник полиции Албании
Сотрудник полиции Албании - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудник полиции Албании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате наводнений на северо-западе Албании, сообщает портал Albanian Daily News.
Сообщается, что отец и сын погибли в области Шкодер после того, как их автомобиль унесло течением.
Портал пишет, что из-за наводнений, вызванных проливными дождями, в Шкодере было эвакуировано 139 человек.
Океанский прибой - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 17:28
В Австралии объявили о "серьезной чрезвычайной ситуации" из-за наводнений
 
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