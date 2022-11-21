https://ria.ru/20221121/albaniya-1833228004.html

Два человека погибли в результате наводнений в Албании, пишут СМИ

Два человека погибли в результате наводнений в Албании, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2022

Два человека погибли в результате наводнений в Албании, пишут СМИ

По меньшей мере два человека погибли в результате наводнений на северо-западе Албании, сообщает портал Albanian Daily News. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T23:39

2022-11-21T23:39

2022-11-21T23:39

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате наводнений на северо-западе Албании, сообщает портал Albanian Daily News.Сообщается, что отец и сын погибли в области Шкодер после того, как их автомобиль унесло течением.Портал пишет, что из-за наводнений, вызванных проливными дождями, в Шкодере было эвакуировано 139 человек.

https://ria.ru/20221121/navodneniya-1833153861.html

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в мире, албания