https://ria.ru/20221121/aktsiz-1833100534.html

Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки

Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки - РИА Новости, 21.11.2022

Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июля 2023 года акциза на сахаросодержащие напитки. Документ опубликован на официальном портале... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:55

2022-11-21T14:55

2022-11-21T15:44

экономика

владимир путин

россия

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июля 2023 года акциза на сахаросодержащие напитки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Подакцизными станут напитки:При этом объемная доля этилового спирта в этих напитках не должна превышать 1,2 процента.В то же время обогащенная пищевая продукция, за исключением тонизирующих и газированных напитков, а также специализированная продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, не будет облагаться таким акцизом.Кроме того, соки и сокосодержащие напитки — нектар, морс, сироп, — молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и продуктов их переработки (за исключением тонизирующих и газированных напитков) также не попадают под акциз.Согласно документу, сахаросодержащими напитками также не признаются: алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5 процента; виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло; плодовые сброженные материалы; квас с содержанием этилового спирта не более 1,2 процента.

https://ria.ru/20221121/aktsiz-1833118216.html

https://ria.ru/20220714/kraski-1802537491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, владимир путин, россия, евразийский экономический союз