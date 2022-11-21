https://ria.ru/20221121/aktsiz-1833100534.html
Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки
Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки - РИА Новости, 21.11.2022
Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июля 2023 года акциза на сахаросодержащие напитки. Документ опубликован на официальном портале... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:55
2022-11-21T14:55
2022-11-21T15:44
экономика
владимир путин
россия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июля 2023 года акциза на сахаросодержащие напитки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Подакцизными станут напитки:При этом объемная доля этилового спирта в этих напитках не должна превышать 1,2 процента.В то же время обогащенная пищевая продукция, за исключением тонизирующих и газированных напитков, а также специализированная продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, не будет облагаться таким акцизом.Кроме того, соки и сокосодержащие напитки — нектар, морс, сироп, — молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и продуктов их переработки (за исключением тонизирующих и газированных напитков) также не попадают под акциз.Согласно документу, сахаросодержащими напитками также не признаются: алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5 процента; виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло; плодовые сброженные материалы; квас с содержанием этилового спирта не более 1,2 процента.
https://ria.ru/20221121/aktsiz-1833118216.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, владимир путин, россия, евразийский экономический союз
Экономика, Владимир Путин, Россия, Евразийский экономический союз
14:55 21.11.2022 (обновлено: 15:44 21.11.2022)
Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки
Путин подписал закон о введении с 1 июля 2023 года акциза на сахаросодержащие напитки
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июля 2023 года акциза на сахаросодержащие напитки. Документ опубликован на официальном портале
правовой информации.
Подакцизными станут напитки:
—в потребительской упаковке;
—изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды (кроме изготовленных и упакованных организациями и ИП из сферы общепита);
—содержащие сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу), сироп с сахаром, мед;
—количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более пяти граммов на 100 миллилитров.
При этом объемная доля этилового спирта в этих напитках не должна превышать 1,2 процента.
В то же время обогащенная пищевая продукция, за исключением тонизирующих и газированных напитков, а также специализированная продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза
, не будет облагаться таким акцизом.
Кроме того, соки и сокосодержащие напитки — нектар, морс, сироп, — молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и продуктов их переработки (за исключением тонизирующих и газированных напитков) также не попадают под акциз.
Согласно документу, сахаросодержащими напитками также не признаются: алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5 процента; виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло; плодовые сброженные материалы; квас с содержанием этилового спирта не более 1,2 процента.