https://ria.ru/20221121/aeroekspress-1833006779.html
"Аэроэкспресс" в Шереметьево отменяет поезда и корректирует расписание
"Аэроэкспресс" в Шереметьево отменяет поезда и корректирует расписание - РИА Новости, 21.11.2022
"Аэроэкспресс" в Шереметьево отменяет поезда и корректирует расписание
"Аэроэкспресс" 26 ноября текущего года отменит поезда в аэропорт Шереметьево и обратно из-за модернизации железнодорожной инфраструктуры, а также скорректирует... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:30
2022-11-21T13:30
2022-11-21T13:30
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Аэроэкспресс" 26 ноября текущего года отменит поезда в аэропорт Шереметьево и обратно из-за модернизации железнодорожной инфраструктуры, а также скорректирует расписание 27 ноября на этом направлении, сообщила компания."Двадцать шестого ноября все поезда "Аэроэкспресс" до аэропорта "Шереметьево" и обратно будут отменены. Изменения в графике движения необходимы для того, чтобы железнодорожники провели работы по соединению Савеловского направления Московской железной дороги с Северным терминальным комплексом аэропорта Шереметьево (терминалы В, С) новой железнодорожной линией", – говорится в сообщении.После запуска новой линии "Лобня – Аэропорт Шереметьево" время в пути на поездах "Аэроэкспресс" до терминалов В и С сократится на 15 минут и займет 35 минут от ТПУ "Окружная" и 50 минут от Белорусского вокзала."Двадцать седьмого ноября также не будет части рейсов в первой половине дня между Белорусским вокзалом и Шереметьево", – добавляется в сообщении.Добраться в аэропорт в период отмен поездов можно на автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино". Они курсируют каждые 15 минут с 5:50 до 0:05 в сторону аэропорта и с 6:28 до 0:43 из аэропорта. Маршрут проходит по платной трассе без дополнительных остановок в пути, время поездки – 20 минут. Посмотреть расписание движения экспресс-автобусов можно на сайте компании в разделе "Экспресс-автобус Шереметьево".Терминалы "Аэроэкспресс" на Белорусском вокзале и в аэропорту Шереметьево во время отмен рейсов будут работать в обычном режиме. Сотрудники компании помогут подобрать оптимальный маршрут."Обращаем внимание пассажиров, что часть поездов "Аэроэкспресс" 26 ноября будет курсировать на участке от Одинцово до Белорусского вокзала в режиме МЦД – эти поезда в аэропорт не проследуют", – отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20221031/aeroekspress-1828104183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, одинцово, шереметьево (аэропорт), аэроэкспресс, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Одинцово, Шереметьево (аэропорт), Аэроэкспресс, туристы
"Аэроэкспресс" в Шереметьево отменяет поезда и корректирует расписание
"Аэроэкспресс" 26 ноября отменит поезда в Шереметьево и скорректирует расписание 27 ноября
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
"Аэроэкспресс" 26 ноября текущего года отменит поезда в аэропорт Шереметьево и обратно из-за модернизации железнодорожной инфраструктуры, а также скорректирует расписание 27 ноября на этом направлении, сообщила
компания.
"Двадцать шестого ноября все поезда "Аэроэкспресс" до аэропорта "Шереметьево" и обратно будут отменены. Изменения в графике движения необходимы для того, чтобы железнодорожники провели работы по соединению Савеловского направления Московской железной дороги с Северным терминальным комплексом аэропорта Шереметьево (терминалы В, С) новой железнодорожной линией", – говорится в сообщении.
После запуска новой линии "Лобня – Аэропорт Шереметьево" время в пути на поездах "Аэроэкспресс" до терминалов В и С сократится на 15 минут и займет 35 минут от ТПУ "Окружная" и 50 минут от Белорусского вокзала.
"Двадцать седьмого ноября также не будет части рейсов в первой половине дня между Белорусским вокзалом и Шереметьево", – добавляется в сообщении.
Добраться в аэропорт в период отмен поездов можно на автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино". Они курсируют каждые 15 минут с 5:50 до 0:05 в сторону аэропорта и с 6:28 до 0:43 из аэропорта. Маршрут проходит по платной трассе без дополнительных остановок в пути, время поездки – 20 минут. Посмотреть расписание движения экспресс-автобусов можно на сайте компании в разделе "Экспресс-автобус Шереметьево".
Терминалы "Аэроэкспресс" на Белорусском вокзале и в аэропорту Шереметьево во время отмен рейсов будут работать в обычном режиме. Сотрудники компании помогут подобрать оптимальный маршрут.
"Обращаем внимание пассажиров, что часть поездов "Аэроэкспресс" 26 ноября будет курсировать на участке от Одинцово
до Белорусского вокзала в режиме МЦД – эти поезда в аэропорт не проследуют", – отмечается в сообщении.