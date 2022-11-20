В США рассказали, на чем погорит Зеленский
Экс-сотрудник Госдепа Киммейдж: США охладеют к Зеленскому из-за нереалистичности его целей
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский в Херсоне
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Вашингтон быстро охладеет к Владимиру Зеленскому, как только поймет, что выстроенный украинским президентом "голливудский сценарий" невозможно претворить в жизнь, заявил Newsweek бывший сотрудник госдепа США Майкл Киммейдж.
"Риск Зеленского связан с голливудским сценарием, что украинский конфликт быстро завершится, а этого не предвидится", — отметил он.
Американский истеблишмент верит, что "Киев сможет победить Россию в кратчайшие сроки", и мнимая популярность Зеленского во многом объясняется этим мифом, объяснил Киммейдж. Украинской стороне будет трудно и дальше убеждать западных союзников в этом, поэтому им "нужно искать другую опору".
Накануне экс-конгрессвумен Тулси Габбард призвала прекратить финансировать Украину, потому что деньги американских налогоплательщиков оседают в карманах коррумпированного правительства в Киеве.
Ранее республиканцы внесли в конгресс США проект об аудите выделяемых средств на помощь Киеву. Парламентарии потребовали, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине согласовывались заранее.
Глава МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.