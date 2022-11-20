https://ria.ru/20221120/zelenskiy-1832956370.html

В США рассказали, на чем погорит Зеленский

В США рассказали, на чем погорит Зеленский - РИА Новости, 20.11.2022

В США рассказали, на чем погорит Зеленский

Вашингтон быстро охладеет к Владимиру Зеленскому, как только поймет, что выстроенный украинским президентом "голливудский сценарий" невозможно претворить в... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T22:01

2022-11-20T22:01

2022-11-20T22:01

в мире

владимир зеленский

украина

россия

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конгресс сша

тулси габбард

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Вашингтон быстро охладеет к Владимиру Зеленскому, как только поймет, что выстроенный украинским президентом "голливудский сценарий" невозможно претворить в жизнь, заявил Newsweek бывший сотрудник госдепа США Майкл Киммейдж."Риск Зеленского связан с голливудским сценарием, что украинский конфликт быстро завершится, а этого не предвидится", — отметил он.Американский истеблишмент верит, что "Киев сможет победить Россию в кратчайшие сроки", и мнимая популярность Зеленского во многом объясняется этим мифом, объяснил Киммейдж. Украинской стороне будет трудно и дальше убеждать западных союзников в этом, поэтому им "нужно искать другую опору".Накануне экс-конгрессвумен Тулси Габбард призвала прекратить финансировать Украину, потому что деньги американских налогоплательщиков оседают в карманах коррумпированного правительства в Киеве.Ранее республиканцы внесли в конгресс США проект об аудите выделяемых средств на помощь Киеву. Парламентарии потребовали, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине согласовывались заранее.Глава МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221120/raznitsa-1832936915.html

https://ria.ru/20221120/ssha-1832910332.html

https://ria.ru/20221120/ssha-1832944746.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, украина, россия, сша, конгресс сша, тулси габбард