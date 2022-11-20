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В США рассказали, на чем погорит Зеленский - РИА Новости, 20.11.2022
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В США рассказали, на чем погорит Зеленский
В США рассказали, на чем погорит Зеленский - РИА Новости, 20.11.2022
В США рассказали, на чем погорит Зеленский
Вашингтон быстро охладеет к Владимиру Зеленскому, как только поймет, что выстроенный украинским президентом "голливудский сценарий" невозможно претворить в... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T22:01
2022-11-20T22:01
в мире
владимир зеленский
украина
россия
сша
конгресс сша
тулси габбард
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Вашингтон быстро охладеет к Владимиру Зеленскому, как только поймет, что выстроенный украинским президентом "голливудский сценарий" невозможно претворить в жизнь, заявил Newsweek бывший сотрудник госдепа США Майкл Киммейдж."Риск Зеленского связан с голливудским сценарием, что украинский конфликт быстро завершится, а этого не предвидится", — отметил он.Американский истеблишмент верит, что "Киев сможет победить Россию в кратчайшие сроки", и мнимая популярность Зеленского во многом объясняется этим мифом, объяснил Киммейдж. Украинской стороне будет трудно и дальше убеждать западных союзников в этом, поэтому им "нужно искать другую опору".Накануне экс-конгрессвумен Тулси Габбард призвала прекратить финансировать Украину, потому что деньги американских налогоплательщиков оседают в карманах коррумпированного правительства в Киеве.Ранее республиканцы внесли в конгресс США проект об аудите выделяемых средств на помощь Киеву. Парламентарии потребовали, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине согласовывались заранее.Глава МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221120/raznitsa-1832936915.html
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, сша, конгресс сша, тулси габбард
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, США, Конгресс США, Тулси Габбард
22:01 20.11.2022
 
В США рассказали, на чем погорит Зеленский

Экс-сотрудник Госдепа Киммейдж: США охладеют к Зеленскому из-за нереалистичности его целей

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский в Херсоне
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Вашингтон быстро охладеет к Владимиру Зеленскому, как только поймет, что выстроенный украинским президентом "голливудский сценарий" невозможно претворить в жизнь, заявил Newsweek бывший сотрудник госдепа США Майкл Киммейдж.
"Риск Зеленского связан с голливудским сценарием, что украинский конфликт быстро завершится, а этого не предвидится", — отметил он.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 19:30
В США указали на принципиальную разницу между Россией и Украиной
Американский истеблишмент верит, что "Киев сможет победить Россию в кратчайшие сроки", и мнимая популярность Зеленского во многом объясняется этим мифом, объяснил Киммейдж. Украинской стороне будет трудно и дальше убеждать западных союзников в этом, поэтому им "нужно искать другую опору".
Накануне экс-конгрессвумен Тулси Габбард призвала прекратить финансировать Украину, потому что деньги американских налогоплательщиков оседают в карманах коррумпированного правительства в Киеве.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 17:00
"Как в годы Второй мировой". Адмирал предупредил США о растущей угрозе
Ранее республиканцы внесли в конгресс США проект об аудите выделяемых средств на помощь Киеву. Парламентарии потребовали, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине согласовывались заранее.
Глава МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 20:16
В Китае раскрыли истинную реакцию США на ЧП в Польше
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияСШАКонгресс СШАТулси Габбард
 
 
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