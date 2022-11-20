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Стратегические объекты ЗАЭС получили повреждения при украинском обстреле - РИА Новости, 20.11.2022
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Стратегические объекты ЗАЭС получили повреждения при украинском обстреле
Стратегические объекты ЗАЭС получили повреждения при украинском обстреле - РИА Новости, 20.11.2022
Стратегические объекты ЗАЭС получили повреждения при украинском обстреле
Массированный обстрел со стороны ВСУ повредил стратегические объекты Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T13:15
2022-11-20T14:25
запорожская аэс
росэнергоатом
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ЭНЕРГОДАР, 20 ноя — РИА Новости. Массированный обстрел со стороны ВСУ повредил стратегические объекты Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.По его словам, украинская армия нанесла удар непосредственно по территории станции."Было выпущено 12 ракет. Известно, что шесть попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов, две — в сухое хранилище ядерных отходов. Последствия обстрела пока определить невозможно — сохраняется опасность повторных атак", — рассказал собеседник агентства.По его сведениям, никто из персонала ЗАЭС не пострадал.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар.На этой неделе Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и отказаться от "необоснованных претензий" на владение ею. Документ одобрили 24 из 35 стран, против проголосовали Россия и Китай. Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, подходы Совета управляющих не отражают реальности. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал резолюцию невыполнимой, поскольку атомная станция находится на территории России и уже стала частью ее энергосистемы.
https://ria.ru/20221118/zaes-1832423956.html
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Кадры обстрела Запорожской АЭС
Кадры обстрела Запорожской АЭС
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запорожская аэс, росэнергоатом, запорожская область
Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Запорожская область
13:15 20.11.2022 (обновлено: 14:25 20.11.2022)
 
Стратегические объекты ЗАЭС получили повреждения при украинском обстреле

Стратегические объекты получили повреждения при массированном украинском обстреле ЗАЭС

© РИА НовостиПоследствия массированного артиллерийскоого обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Последствия массированного артиллерийскоого обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ
© РИА Новости
Последствия массированного артиллерийскоого обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 20 ноя — РИА Новости. Массированный обстрел со стороны ВСУ повредил стратегические объекты Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
По его словам, украинская армия нанесла удар непосредственно по территории станции.
"Было выпущено 12 ракет. Известно, что шесть попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов, две — в сухое хранилище ядерных отходов. Последствия обстрела пока определить невозможно — сохраняется опасность повторных атак", — рассказал собеседник агентства.
По его сведениям, никто из персонала ЗАЭС не пострадал.
Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар.
На этой неделе Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и отказаться от "необоснованных претензий" на владение ею. Документ одобрили 24 из 35 стран, против проголосовали Россия и Китай. Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, подходы Совета управляющих не отражают реальности. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал резолюцию невыполнимой, поскольку атомная станция находится на территории России и уже стала частью ее энергосистемы.
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Запорожская АЭСРосэнергоатомЗапорожская область
 
 
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