13:02 20.11.2022 (обновлено: 15:29 20.11.2022)
Кадыров опубликовал видео обстрела Запорожской АЭС украинскими войсками
Глава Чечни Кадыров опубликовал видео обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРазрушения на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Разрушения на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 20 ноя — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале кадры очередного обстрела украинскими войсками Запорожской АЭС.
"В то время, когда все международные организации вовсю трубят о якобы ядерной угрозе со стороны России, украинские боевики беспрепятственно бьют по крупнейшей атомной электростанции в Европе. <...> Командир ОМОНа "Ахмат" управления Росгвардии по Чеченской Республике Анзор Бисаев прислал видеосъемки очередного обстрела АЭС со стороны ВСУ", — написал он.
Кадыров отметил, что в последнее время ЗАЭС стала объектом повышенного внимания со стороны всевозможных экспертов по ядерной энергетике, которые сходятся в том, что авария на станции приведет к масштабным последствиям в первую очередь в Европе.
"Так почему же атаки продолжаются? Ядерная угроза исходит не от России, а именно от преступного киевского режима, который изо дня в день отдает эти приказы", — заключил глава Чечни.
Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар.
На этой неделе Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и отказаться от "необоснованных претензий" на владение ею. Документ одобрили 24 из 35 стран, против проголосовали Россия и Китай. Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, подходы Совета управляющих не отражают реальность. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал резолюцию невыполнимой, поскольку атомная станция находится на территории России и уже стала частью ее энергосистемы.