https://ria.ru/20221120/zaes-1832871054.html

Кадыров опубликовал видео обстрела Запорожской АЭС украинскими войсками

Кадыров опубликовал видео обстрела Запорожской АЭС украинскими войсками - РИА Новости, 20.11.2022

Кадыров опубликовал видео обстрела Запорожской АЭС украинскими войсками

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале кадры очередного обстрела украинскими войсками Запорожской АЭС. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T13:02

2022-11-20T13:02

2022-11-20T15:29

специальная военная операция на украине

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ГРОЗНЫЙ, 20 ноя — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале кадры очередного обстрела украинскими войсками Запорожской АЭС."В то время, когда все международные организации вовсю трубят о якобы ядерной угрозе со стороны России, украинские боевики беспрепятственно бьют по крупнейшей атомной электростанции в Европе. <...> Командир ОМОНа "Ахмат" управления Росгвардии по Чеченской Республике Анзор Бисаев прислал видеосъемки очередного обстрела АЭС со стороны ВСУ", — написал он.Кадыров отметил, что в последнее время ЗАЭС стала объектом повышенного внимания со стороны всевозможных экспертов по ядерной энергетике, которые сходятся в том, что авария на станции приведет к масштабным последствиям в первую очередь в Европе."Так почему же атаки продолжаются? Ядерная угроза исходит не от России, а именно от преступного киевского режима, который изо дня в день отдает эти приказы", — заключил глава Чечни.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар.На этой неделе Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и отказаться от "необоснованных претензий" на владение ею. Документ одобрили 24 из 35 стран, против проголосовали Россия и Китай. Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, подходы Совета управляющих не отражают реальность. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал резолюцию невыполнимой, поскольку атомная станция находится на территории России и уже стала частью ее энергосистемы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рамзан кадыров, запорожская аэс, запорожская область