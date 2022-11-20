https://ria.ru/20221120/yunesko-1832851476.html

Многие в ЮНЕСКО недоумевают из-за поддержки Украины, заявил дипломат

Многие в ЮНЕСКО недоумевают из-за поддержки Украины, заявил дипломат - РИА Новости, 20.11.2022

Многие в ЮНЕСКО недоумевают из-за поддержки Украины, заявил дипломат

Политизация в ЮНЕСКО зашкаливает, но многие страны-члены недоумевают, почему все силы и средства организации брошены на поддержку Киева, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T10:34

2022-11-20T10:34

2022-11-20T11:08

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юнеско

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киев

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Политизация в ЮНЕСКО зашкаливает, но многие страны-члены недоумевают, почему все силы и средства организации брошены на поддержку Киева, заявил РИА Новости ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе."Действительно, политизация растет, я бы даже сказал, зашкаливает", - сказал он."Многие развивающиеся страны, каковых в действительности подавляющее большинство в ЮНЕСКО, недоумевают, почему учреждение бросает буквально все свои силы и средства на помощь киевскому режиму. Неужели это единственная нерешенная проблема на планете? Настолько масштабно организация не реагировала ни на один другой вооруженный конфликт последних десятилетий, в том числе в таких "горячих точках" как те же Сирия, Афганистан и Ирак. Банальные двойные стандарты", - добавил Орджоникидзе.Он напомнил, что в марте западными странами была созвана внеочередная сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО для рассмотрения ситуации на Украине в сферах ответственности организации.По его словам, "на поводу у украинцев и покрывающих их западников пошел и секретариат ЮНЕСКО"."Техническая по своей сути структура, которая в соответствии с уставом должна исполнять свои обязательства беспристрастно. Так, за весь год секретариатом не было предоставлено ни одной эгиды ЮНЕСКО мероприятиям в Российской Федерации, причем даже тем, которые раньше всегда ее получали", - заключил Орджоникидзе.Читайте полный текст интервью Григория Орджоникидзе >>

https://ria.ru/20221004/odessa-1821496227.html

https://ria.ru/20221120/yunesko-1832848748.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, юнеско, россия, украина, киев