Рейтинг@Mail.ru
Многие в ЮНЕСКО недоумевают из-за поддержки Украины, заявил дипломат - РИА Новости, 20.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221120/yunesko-1832851476.html
Многие в ЮНЕСКО недоумевают из-за поддержки Украины, заявил дипломат
Многие в ЮНЕСКО недоумевают из-за поддержки Украины, заявил дипломат - РИА Новости, 20.11.2022
Многие в ЮНЕСКО недоумевают из-за поддержки Украины, заявил дипломат
Политизация в ЮНЕСКО зашкаливает, но многие страны-члены недоумевают, почему все силы и средства организации брошены на поддержку Киева, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T10:34
2022-11-20T11:08
в мире
юнеско
россия
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584468883_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc1d1f8731d44ebb78c2bb784a4145ec.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Политизация в ЮНЕСКО зашкаливает, но многие страны-члены недоумевают, почему все силы и средства организации брошены на поддержку Киева, заявил РИА Новости ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе."Действительно, политизация растет, я бы даже сказал, зашкаливает", - сказал он."Многие развивающиеся страны, каковых в действительности подавляющее большинство в ЮНЕСКО, недоумевают, почему учреждение бросает буквально все свои силы и средства на помощь киевскому режиму. Неужели это единственная нерешенная проблема на планете? Настолько масштабно организация не реагировала ни на один другой вооруженный конфликт последних десятилетий, в том числе в таких "горячих точках" как те же Сирия, Афганистан и Ирак. Банальные двойные стандарты", - добавил Орджоникидзе.Он напомнил, что в марте западными странами была созвана внеочередная сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО для рассмотрения ситуации на Украине в сферах ответственности организации.По его словам, "на поводу у украинцев и покрывающих их западников пошел и секретариат ЮНЕСКО"."Техническая по своей сути структура, которая в соответствии с уставом должна исполнять свои обязательства беспристрастно. Так, за весь год секретариатом не было предоставлено ни одной эгиды ЮНЕСКО мероприятиям в Российской Федерации, причем даже тем, которые раньше всегда ее получали", - заключил Орджоникидзе.Читайте полный текст интервью Григория Орджоникидзе &gt;&gt;
https://ria.ru/20221004/odessa-1821496227.html
https://ria.ru/20221120/yunesko-1832848748.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584468883_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_e9e90fd5d0b29613cdf642e1aadac884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юнеско, россия, украина, киев
В мире, ЮНЕСКО, Россия, Украина, Киев
10:34 20.11.2022 (обновлено: 11:08 20.11.2022)
 
Многие в ЮНЕСКО недоумевают из-за поддержки Украины, заявил дипломат

Орджоникидзе: многие члены ЮНЕСКО недоумевают из-за масштабной поддержки Украины

© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / Christophe Ena
Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Политизация в ЮНЕСКО зашкаливает, но многие страны-члены недоумевают, почему все силы и средства организации брошены на поддержку Киева, заявил РИА Новости ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.
"Действительно, политизация растет, я бы даже сказал, зашкаливает", - сказал он.
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 16:44
Киев подал заявку на внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО
"Многие развивающиеся страны, каковых в действительности подавляющее большинство в ЮНЕСКО, недоумевают, почему учреждение бросает буквально все свои силы и средства на помощь киевскому режиму. Неужели это единственная нерешенная проблема на планете? Настолько масштабно организация не реагировала ни на один другой вооруженный конфликт последних десятилетий, в том числе в таких "горячих точках" как те же Сирия, Афганистан и Ирак. Банальные двойные стандарты", - добавил Орджоникидзе.
Он напомнил, что в марте западными странами была созвана внеочередная сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО для рассмотрения ситуации на Украине в сферах ответственности организации.
"На деле же заседание вылилось не в обсуждение объективных проблем Украины в гуманитарной сфере, а в очередную антироссийскую провокацию, направленную на очернение нашей страны, осуждение суверенного политического курса России. В подобном подрывном ключе и в нарушение уставных полномочий ЮНЕСКО прошло обсуждение двух антироссийских пунктов и на последней регулярной сессии исполсовета в октябре", - подчеркнул дипломат.
По его словам, "на поводу у украинцев и покрывающих их западников пошел и секретариат ЮНЕСКО".
"Техническая по своей сути структура, которая в соответствии с уставом должна исполнять свои обязательства беспристрастно. Так, за весь год секретариатом не было предоставлено ни одной эгиды ЮНЕСКО мероприятиям в Российской Федерации, причем даже тем, которые раньше всегда ее получали", - заключил Орджоникидзе.
Читайте полный текст интервью Григория Орджоникидзе >>
Ойское озеро на высоте 1550 метров над уровнем моря в природном парке Ергаки в горах Западного Саяна в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 10:12Туризм
Россия готовится предложить новые объекты в список наследия ЮНЕСКО
 
В миреЮНЕСКОРоссияУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала