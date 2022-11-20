https://ria.ru/20221120/yunesko-1832851476.html
Многие в ЮНЕСКО недоумевают из-за поддержки Украины, заявил дипломат
Многие в ЮНЕСКО недоумевают из-за поддержки Украины, заявил дипломат - РИА Новости, 20.11.2022
Многие в ЮНЕСКО недоумевают из-за поддержки Украины, заявил дипломат
Политизация в ЮНЕСКО зашкаливает, но многие страны-члены недоумевают, почему все силы и средства организации брошены на поддержку Киева, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T10:34
2022-11-20T10:34
2022-11-20T11:08
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юнеско
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киев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Политизация в ЮНЕСКО зашкаливает, но многие страны-члены недоумевают, почему все силы и средства организации брошены на поддержку Киева, заявил РИА Новости ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе."Действительно, политизация растет, я бы даже сказал, зашкаливает", - сказал он."Многие развивающиеся страны, каковых в действительности подавляющее большинство в ЮНЕСКО, недоумевают, почему учреждение бросает буквально все свои силы и средства на помощь киевскому режиму. Неужели это единственная нерешенная проблема на планете? Настолько масштабно организация не реагировала ни на один другой вооруженный конфликт последних десятилетий, в том числе в таких "горячих точках" как те же Сирия, Афганистан и Ирак. Банальные двойные стандарты", - добавил Орджоникидзе.Он напомнил, что в марте западными странами была созвана внеочередная сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО для рассмотрения ситуации на Украине в сферах ответственности организации.По его словам, "на поводу у украинцев и покрывающих их западников пошел и секретариат ЮНЕСКО"."Техническая по своей сути структура, которая в соответствии с уставом должна исполнять свои обязательства беспристрастно. Так, за весь год секретариатом не было предоставлено ни одной эгиды ЮНЕСКО мероприятиям в Российской Федерации, причем даже тем, которые раньше всегда ее получали", - заключил Орджоникидзе.Читайте полный текст интервью Григория Орджоникидзе >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юнеско, россия, украина, киев
В мире, ЮНЕСКО, Россия, Украина, Киев
10:34 20.11.2022 (обновлено: 11:08 20.11.2022)
Многие в ЮНЕСКО недоумевают из-за поддержки Украины, заявил дипломат
Орджоникидзе: многие члены ЮНЕСКО недоумевают из-за масштабной поддержки Украины
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Политизация в ЮНЕСКО зашкаливает, но многие страны-члены недоумевают, почему все силы и средства организации брошены на поддержку Киева, заявил РИА Новости ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.
"Действительно, политизация растет, я бы даже сказал, зашкаливает", - сказал он.
"Многие развивающиеся страны, каковых в действительности подавляющее большинство в ЮНЕСКО, недоумевают, почему учреждение бросает буквально все свои силы и средства на помощь киевскому режиму. Неужели это единственная нерешенная проблема на планете? Настолько масштабно организация не реагировала ни на один другой вооруженный конфликт последних десятилетий, в том числе в таких "горячих точках" как те же Сирия
, Афганистан
и Ирак
. Банальные двойные стандарты", - добавил Орджоникидзе.
Он напомнил, что в марте западными странами была созвана внеочередная сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО для рассмотрения ситуации на Украине
в сферах ответственности организации.
"На деле же заседание вылилось не в обсуждение объективных проблем Украины в гуманитарной сфере, а в очередную антироссийскую провокацию, направленную на очернение нашей страны, осуждение суверенного политического курса России. В подобном подрывном ключе и в нарушение уставных полномочий ЮНЕСКО прошло обсуждение двух антироссийских пунктов и на последней регулярной сессии исполсовета в октябре", - подчеркнул дипломат.
По его словам, "на поводу у украинцев и покрывающих их западников пошел и секретариат ЮНЕСКО".
"Техническая по своей сути структура, которая в соответствии с уставом должна исполнять свои обязательства беспристрастно. Так, за весь год секретариатом не было предоставлено ни одной эгиды ЮНЕСКО мероприятиям в Российской Федерации, причем даже тем, которые раньше всегда ее получали", - заключил Орджоникидзе.