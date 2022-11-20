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Решение о создании педвузов в новых регионах России примут до конца года
Решение о создании педвузов в новых регионах России примут до конца года - РИА Новости, 20.11.2022
Решение о создании педвузов в новых регионах России примут до конца года
Решение о создании педагогических вузов в новых регионах России примут до конца года после обсуждения с Минобрнауки России и региональными министерствами... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T15:59
2022-11-20T15:59
2022-11-20T15:59
россия
госдума рф
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
образование - общество
запорожская область
донецкая народная республика
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ГАТЧИНА (Ленинградская область), 20 ноя - РИА Новости. Решение о создании педагогических вузов в новых регионах России примут до конца года после обсуждения с Минобрнауки России и региональными министерствами образования, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Ранее на "правительственном часе" в Госдуме Кравцов заявил, что на территории новых регионов России создадут федеральные педагогические университеты."Мы вместе с министерством науки и высшего образования это обсуждаем, у нас пока окончательных решений не принято, но есть сильный педагогический университет в Луганске, есть в Бердянске (Запорожской области) педагогический университет. Значит, по остальным регионам вместе с министерствами образования, министерством науки мы как раз до конца года это обсудим и уже окончательно примем тогда все решения", - сказал Кравцов журналистам после заседания экспертной площадки "Воспитание правдой. Геноцид мирного населения СССР и система исторического образования в современной России".Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем, 5 октября, Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221120/prestupleniya-1832897638.html
россия
запорожская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
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россия, госдума рф, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество, образование - общество, запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, луганск, херсонская область , владимир путин
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Решение о создании педвузов в новых регионах России примут до конца года
Кравцов: решение о создании педвузов в новых российских регионах примут до конца года