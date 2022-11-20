https://ria.ru/20221120/vuzy-1832899940.html

Решение о создании педвузов в новых регионах России примут до конца года

Решение о создании педвузов в новых регионах России примут до конца года - РИА Новости, 20.11.2022

Решение о создании педвузов в новых регионах России примут до конца года

Решение о создании педагогических вузов в новых регионах России примут до конца года после обсуждения с Минобрнауки России и региональными министерствами... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T15:59

2022-11-20T15:59

2022-11-20T15:59

россия

госдума рф

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

общество

образование - общество

запорожская область

донецкая народная республика

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ГАТЧИНА (Ленинградская область), 20 ноя - РИА Новости. Решение о создании педагогических вузов в новых регионах России примут до конца года после обсуждения с Минобрнауки России и региональными министерствами образования, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Ранее на "правительственном часе" в Госдуме Кравцов заявил, что на территории новых регионов России создадут федеральные педагогические университеты."Мы вместе с министерством науки и высшего образования это обсуждаем, у нас пока окончательных решений не принято, но есть сильный педагогический университет в Луганске, есть в Бердянске (Запорожской области) педагогический университет. Значит, по остальным регионам вместе с министерствами образования, министерством науки мы как раз до конца года это обсудим и уже окончательно примем тогда все решения", - сказал Кравцов журналистам после заседания экспертной площадки "Воспитание правдой. Геноцид мирного населения СССР и система исторического образования в современной России".Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем, 5 октября, Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221120/prestupleniya-1832897638.html

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запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество, образование - общество, запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, луганск, херсонская область , владимир путин