10:41 20.11.2022 (обновлено: 11:06 20.11.2022)
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек
Народная милиция ЛНР: ВСУ за сутки потеряли в республике до 55 человек, танк и три БТР
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки ВСУ потеряли в Луганской Народной Республике до 55 военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Народной милици ЛНР.
"В ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 55 человек личного состава; один танк; три бронетранспортера; две артиллерийские установки; 17 единиц специальной автомобильной техники", — говорится в публикации.
Накануне в Народной милиции оценили потери украинской стороны в 50 человек, два танка, три бронетранспортера и артиллерийскую установку.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В конце сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России новых территорий.