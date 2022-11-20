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Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек

Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек - РИА Новости, 20.11.2022

Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек

За минувшие сутки ВСУ потеряли в Луганской Народной Республике до 55 военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Народной милици ЛНР. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T10:41

2022-11-20T10:41

2022-11-20T11:06

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

вооруженные силы украины

народная милиция лнр

луганская область

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ЛУГАНСК, 20 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки ВСУ потеряли в Луганской Народной Республике до 55 военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Народной милици ЛНР."В ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 55 человек личного состава; один танк; три бронетранспортера; две артиллерийские установки; 17 единиц специальной автомобильной техники", — говорится в публикации.Накануне в Народной милиции оценили потери украинской стороны в 50 человек, два танка, три бронетранспортера и артиллерийскую установку.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В конце сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России новых территорий.

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция лнр, луганская область