https://ria.ru/20221120/voennye-1832843377.html
Российские военные в Запорожской области ответили на письма школьников
Российские военные в Запорожской области ответили на письма школьников - РИА Новости, 20.11.2022
Российские военные в Запорожской области ответили на письма школьников
Военнослужащие ВС РФ с линии боевого соприкосновения в Запорожской области передали видео обращения школьникам города Буйнакск в Дагестане в ответ на полученные РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T09:23
2022-11-20T09:23
2022-11-20T10:34
специальная военная операция на украине
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запорожская область
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вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ с линии боевого соприкосновения в Запорожской области передали видео обращения школьникам города Буйнакск в Дагестане в ответ на полученные ранее письма, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее корреспонденты РИА Новости неоднократно передавали письма детей из разных регионов России военнослужащим на передовых позициях в Запорожской области.Видеообращения бойцов были показаны в школах Буйнакска."Дорогие ребята. До нас дошли ваши письма. Они трогают нас до глубины души и мотивируют нас. Мы чувствуем поддержку всего народа, что мотивирует нас идти вперед. Ратный труд для солдата никогда не был легким", - сказал в видеообращении детям командир одного из подразделений ВС РФ на Запорожском направлении.В своих письмах дети посвящали стихи и слова поддержки российским солдатам, отправляли рисунки. Благодарили бойцов за их службу и защиту."Хотим сказать спасибо всем нашим детям, которые верят в нас и ждут, которые помогают нам теплыми своими словами. Слава России", - сказал командир одной из дагестанских бригад, обращаясь к школьникам.
https://ria.ru/20221103/posylki-1829037782.html
https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823137549.html
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"Они трогают нас до глубины души и мотивируют" – бойцы РФ ответили на письма детей
"Они трогают нас до глубины души и мотивируют" – бойцы РФ ответили на письма детей
2022-11-20T09:23
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PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, запорожская область, буйнакск, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Запорожская область, Буйнакск, Вооруженные силы РФ
09:23 20.11.2022 (обновлено: 10:34 20.11.2022)
Российские военные в Запорожской области ответили на письма школьников
Российские военнослужащие в Запорожской области ответили на письма школьников из Буйнакска