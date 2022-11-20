https://ria.ru/20221120/voennye-1832843377.html

Российские военные в Запорожской области ответили на письма школьников

Российские военные в Запорожской области ответили на письма школьников - РИА Новости, 20.11.2022

Российские военные в Запорожской области ответили на письма школьников

Военнослужащие ВС РФ с линии боевого соприкосновения в Запорожской области передали видео обращения школьникам города Буйнакск в Дагестане в ответ на полученные РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T09:23

2022-11-20T09:23

2022-11-20T10:34

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запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ с линии боевого соприкосновения в Запорожской области передали видео обращения школьникам города Буйнакск в Дагестане в ответ на полученные ранее письма, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее корреспонденты РИА Новости неоднократно передавали письма детей из разных регионов России военнослужащим на передовых позициях в Запорожской области.Видеообращения бойцов были показаны в школах Буйнакска."Дорогие ребята. До нас дошли ваши письма. Они трогают нас до глубины души и мотивируют нас. Мы чувствуем поддержку всего народа, что мотивирует нас идти вперед. Ратный труд для солдата никогда не был легким", - сказал в видеообращении детям командир одного из подразделений ВС РФ на Запорожском направлении.В своих письмах дети посвящали стихи и слова поддержки российским солдатам, отправляли рисунки. Благодарили бойцов за их службу и защиту."Хотим сказать спасибо всем нашим детям, которые верят в нас и ждут, которые помогают нам теплыми своими словами. Слава России", - сказал командир одной из дагестанских бригад, обращаясь к школьникам.

https://ria.ru/20221103/posylki-1829037782.html

https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823137549.html

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"Они трогают нас до глубины души и мотивируют" – бойцы РФ ответили на письма детей "Они трогают нас до глубины души и мотивируют" – бойцы РФ ответили на письма детей 2022-11-20T09:23 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, запорожская область, буйнакск, вооруженные силы рф