https://ria.ru/20221120/vks-1832878527.html
ВКС уничтожили цех по сборке двигателей для украинской военной авиации
ВКС уничтожили цех по сборке двигателей для украинской военной авиации - РИА Новости, 20.11.2022
ВКС уничтожили цех по сборке двигателей для украинской военной авиации
Авиация РФ уничтожила на "Мотор-Сич" в Запорожье цех по сборке двигателей для самолетов воздушных сил Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T13:56
2022-11-20T13:56
2022-11-20T15:25
специальная военная операция на украине
войска воздушно-космической обороны
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Авиация РФ уничтожила на "Мотор-Сич" в Запорожье цех по сборке двигателей для самолетов воздушных сил Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии "Мотор-Сич" уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники воздушных сил Украины", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221120/divizion-1832879192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
войска воздушно-космической обороны, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Войска воздушно-космической обороны, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:56 20.11.2022 (обновлено: 15:25 20.11.2022)
ВКС уничтожили цех по сборке двигателей для украинской военной авиации
ВКС уничтожили цех "Мотор-Сич" по сборке двигателей для украинской военной авиации