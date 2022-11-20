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ВКС уничтожили цех по сборке двигателей для украинской военной авиации

ВКС уничтожили цех по сборке двигателей для украинской военной авиации - РИА Новости, 20.11.2022

ВКС уничтожили цех по сборке двигателей для украинской военной авиации

Авиация РФ уничтожила на "Мотор-Сич" в Запорожье цех по сборке двигателей для самолетов воздушных сил Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T13:56

2022-11-20T13:56

2022-11-20T15:25

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войска воздушно-космической обороны

россия

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безопасность

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Авиация РФ уничтожила на "Мотор-Сич" в Запорожье цех по сборке двигателей для самолетов воздушных сил Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии "Мотор-Сич" уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники воздушных сил Украины", - сказали в ведомстве.

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Екатерина Зайцева

войска воздушно-космической обороны, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины