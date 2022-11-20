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ВКС уничтожили цех по сборке двигателей для украинской военной авиации - РИА Новости, 20.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221120/vks-1832878527.html
ВКС уничтожили цех по сборке двигателей для украинской военной авиации
ВКС уничтожили цех по сборке двигателей для украинской военной авиации - РИА Новости, 20.11.2022
ВКС уничтожили цех по сборке двигателей для украинской военной авиации
Авиация РФ уничтожила на "Мотор-Сич" в Запорожье цех по сборке двигателей для самолетов воздушных сил Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T13:56
2022-11-20T15:25
специальная военная операция на украине
войска воздушно-космической обороны
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Авиация РФ уничтожила на "Мотор-Сич" в Запорожье цех по сборке двигателей для самолетов воздушных сил Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии "Мотор-Сич" уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники воздушных сил Украины", - сказали в ведомстве.
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войска воздушно-космической обороны, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Войска воздушно-космической обороны, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:56 20.11.2022 (обновлено: 15:25 20.11.2022)
 
ВКС уничтожили цех по сборке двигателей для украинской военной авиации

ВКС уничтожили цех "Мотор-Сич" по сборке двигателей для украинской военной авиации

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Авиация РФ уничтожила на "Мотор-Сич" в Запорожье цех по сборке двигателей для самолетов воздушных сил Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии "Мотор-Сич" уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники воздушных сил Украины", - сказали в ведомстве.
Военнослужащий расчета РСЗО Ураган 6-й армии Западной группировки российских войск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВойска воздушно-космической обороныРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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