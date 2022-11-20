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Аналитик назвал валюту, которую лучше купить до Нового года
Аналитик назвал валюту, которую лучше купить до Нового года - РИА Новости, 20.11.2022
Аналитик назвал валюту, которую лучше купить до Нового года
Если вам хочется приобрести валюту до Нового года, то лучше отдать предпочтение валютам дружественных стран в виде облигаций, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T03:15
2022-11-20T03:15
2022-11-20T11:39
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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михаил васильев
доллар
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Если вам хочется приобрести валюту до Нового года, то лучше отдать предпочтение валютам дружественных стран в виде облигаций, рассказал в интервью агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Эксперт напомнил, что евро и доллар на фоне санкционной политики Запада сохраняют токсичность, а их покупательная способность падает в связи с высокой инфляцией в Европе и США.По словам Васильева, при желании сделать вложения перед Новым годом стоит выбрать валюты дружественных стран, в частности юань.Вложения в облигации в китайской валюте, а также в бумаги российских компаний, принесут положительную реальную доходность, заключил аналитик.
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экономика, россия, сша, европа, совкомбанк, михаил васильев, доллар, рубль, юань
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, США, Европа, Совкомбанк, Михаил Васильев, Доллар, Рубль, Юань
03:15 20.11.2022 (обновлено: 11:39 20.11.2022)
Аналитик назвал валюту, которую лучше купить до Нового года
Эксперт Васильев посоветовал купить к Новому году валюту дружественных стран, включая юань