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Аналитик назвал валюту, которую лучше купить до Нового года

Аналитик назвал валюту, которую лучше купить до Нового года - РИА Новости, 20.11.2022

Аналитик назвал валюту, которую лучше купить до Нового года

Если вам хочется приобрести валюту до Нового года, то лучше отдать предпочтение валютам дружественных стран в виде облигаций, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T03:15

2022-11-20T03:15

2022-11-20T11:39

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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совкомбанк

михаил васильев

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Если вам хочется приобрести валюту до Нового года, то лучше отдать предпочтение валютам дружественных стран в виде облигаций, рассказал в интервью агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Эксперт напомнил, что евро и доллар на фоне санкционной политики Запада сохраняют токсичность, а их покупательная способность падает в связи с высокой инфляцией в Европе и США.По словам Васильева, при желании сделать вложения перед Новым годом стоит выбрать валюты дружественных стран, в частности юань.Вложения в облигации в китайской валюте, а также в бумаги российских компаний, принесут положительную реальную доходность, заключил аналитик.

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экономика, россия, сша, европа, совкомбанк, михаил васильев, доллар, рубль, юань