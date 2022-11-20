16:09 20.11.2022 (обновлено: 16:36 20.11.2022)
Во Франции отчитали советника главы офиса Зеленского после слов о России
Читатели Figaro раскритиковали советника главы офиса Зеленского Подоляка за слова о России
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка после заявления о том, что переговоры с Москвой будут означать капитуляцию Киева.
"Он реально думает, что Киев что-то будет решать? Если западники во главе с США перекроют кран, все кончено. В какой-то момент им навяжут переговоры. Это единственный выход", — написал один из пользователей.
"Это Киев создал условия для войны по приказу Вашингтона. Европа и так для вас сделала слишком много, когда вы даже не заслуживаете этого. Еще и отрицаете необходимость переговоров", — отметил другой комментатор.
"Мой совет Зеленскому и его окружению: хватит гнаться за войной. Дипломатическое решение гораздо мудрее", — подметил еще один читатель.
"Киевской пропаганде конец... Зеленскому уже никто не верит, особенно после удара по Польше... мат!" — подчеркнул четвертый.
"Полный вздор. Если они хотят продолжать войну, пусть продолжают... Но в одиночку", — заявил пятый комментатор.
"Вести переговоры — это не капитулировать, это защищать свой народ", — подытожили читатели.
Ранее в воскресенье Подоляк назвал попытки Запада подтолкнуть Украину к диалогу с Россией странной инициативой.
В последнее время Зеленский не раз высказывался по поводу переговоров с Москвой, причем его заявления были крайне противоречивыми: он то исключал возможность какого-либо диалога, то выдвигал условия для его начала, то требовал сделать переговоры публичными. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у киевских властей семь пятниц на неделе, но все это говорит только о том, что украинская сторона не хочет никакого диалога вообще.
Тем не менее, подчеркнул Песков, Москва открыта к переговорам и ее цели хорошо известны киевским властям.
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