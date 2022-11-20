https://ria.ru/20221120/ukraina-1832902046.html

Во Франции отчитали советника главы офиса Зеленского после слов о России

Во Франции отчитали советника главы офиса Зеленского после слов о России - РИА Новости, 20.11.2022

Во Франции отчитали советника главы офиса Зеленского после слов о России

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка после заявления о том, что переговоры с Москвой... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T16:09

2022-11-20T16:09

2022-11-20T16:36

в мире

владимир зеленский

михаил подоляк

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

специальная военная операция на украине

инцидент с падением ракет в польше

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка после заявления о том, что переговоры с Москвой будут означать капитуляцию Киева."Он реально думает, что Киев что-то будет решать? Если западники во главе с США перекроют кран, все кончено. В какой-то момент им навяжут переговоры. Это единственный выход", — написал один из пользователей."Это Киев создал условия для войны по приказу Вашингтона. Европа и так для вас сделала слишком много, когда вы даже не заслуживаете этого. Еще и отрицаете необходимость переговоров", — отметил другой комментатор."Мой совет Зеленскому и его окружению: хватит гнаться за войной. Дипломатическое решение гораздо мудрее", — подметил еще один читатель."Полный вздор. Если они хотят продолжать войну, пусть продолжают... Но в одиночку", — заявил пятый комментатор."Вести переговоры — это не капитулировать, это защищать свой народ", — подытожили читатели.Ранее в воскресенье Подоляк назвал попытки Запада подтолкнуть Украину к диалогу с Россией странной инициативой.В последнее время Зеленский не раз высказывался по поводу переговоров с Москвой, причем его заявления были крайне противоречивыми: он то исключал возможность какого-либо диалога, то выдвигал условия для его начала, то требовал сделать переговоры публичными. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у киевских властей семь пятниц на неделе, но все это говорит только о том, что украинская сторона не хочет никакого диалога вообще.Тем не менее, подчеркнул Песков, Москва открыта к переговорам и ее цели хорошо известны киевским властям.

https://ria.ru/20221120/ukraina-1832842250.html

https://ria.ru/20221119/strakh-1832683834.html

https://ria.ru/20221108/ukraina-1829740655.html

россия

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, михаил подоляк, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, инцидент с падением ракет в польше