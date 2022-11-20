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Во Франции отчитали советника главы офиса Зеленского после слов о России - РИА Новости, 20.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221120/ukraina-1832902046.html
Во Франции отчитали советника главы офиса Зеленского после слов о России
Во Франции отчитали советника главы офиса Зеленского после слов о России - РИА Новости, 20.11.2022
Во Франции отчитали советника главы офиса Зеленского после слов о России
Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка после заявления о том, что переговоры с Москвой... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T16:09
2022-11-20T16:36
в мире
владимир зеленский
михаил подоляк
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
специальная военная операция на украине
инцидент с падением ракет в польше
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка после заявления о том, что переговоры с Москвой будут означать капитуляцию Киева."Он реально думает, что Киев что-то будет решать? Если западники во главе с США перекроют кран, все кончено. В какой-то момент им навяжут переговоры. Это единственный выход", — написал один из пользователей."Это Киев создал условия для войны по приказу Вашингтона. Европа и так для вас сделала слишком много, когда вы даже не заслуживаете этого. Еще и отрицаете необходимость переговоров", — отметил другой комментатор."Мой совет Зеленскому и его окружению: хватит гнаться за войной. Дипломатическое решение гораздо мудрее", — подметил еще один читатель."Полный вздор. Если они хотят продолжать войну, пусть продолжают... Но в одиночку", — заявил пятый комментатор."Вести переговоры — это не капитулировать, это защищать свой народ", — подытожили читатели.Ранее в воскресенье Подоляк назвал попытки Запада подтолкнуть Украину к диалогу с Россией странной инициативой.В последнее время Зеленский не раз высказывался по поводу переговоров с Москвой, причем его заявления были крайне противоречивыми: он то исключал возможность какого-либо диалога, то выдвигал условия для его начала, то требовал сделать переговоры публичными. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у киевских властей семь пятниц на неделе, но все это говорит только о том, что украинская сторона не хочет никакого диалога вообще.Тем не менее, подчеркнул Песков, Москва открыта к переговорам и ее цели хорошо известны киевским властям.
https://ria.ru/20221120/ukraina-1832842250.html
https://ria.ru/20221119/strakh-1832683834.html
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в мире, владимир зеленский, михаил подоляк, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Специальная военная операция на Украине, Инцидент с падением ракет в Польше
16:09 20.11.2022 (обновлено: 16:36 20.11.2022)
 
Во Франции отчитали советника главы офиса Зеленского после слов о России

Читатели Figaro раскритиковали советника главы офиса Зеленского Подоляка за слова о России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка после заявления о том, что переговоры с Москвой будут означать капитуляцию Киева.
"Он реально думает, что Киев что-то будет решать? Если западники во главе с США перекроют кран, все кончено. В какой-то момент им навяжут переговоры. Это единственный выход", — написал один из пользователей.
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"Это Киев создал условия для войны по приказу Вашингтона. Европа и так для вас сделала слишком много, когда вы даже не заслуживаете этого. Еще и отрицаете необходимость переговоров", — отметил другой комментатор.
"Мой совет Зеленскому и его окружению: хватит гнаться за войной. Дипломатическое решение гораздо мудрее", — подметил еще один читатель.

"Киевской пропаганде конец... Зеленскому уже никто не верит, особенно после удара по Польше... мат!" — подчеркнул четвертый.

"Полный вздор. Если они хотят продолжать войну, пусть продолжают... Но в одиночку", — заявил пятый комментатор.
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"Вести переговоры — это не капитулировать, это защищать свой народ", — подытожили читатели.
Ранее в воскресенье Подоляк назвал попытки Запада подтолкнуть Украину к диалогу с Россией странной инициативой.
В последнее время Зеленский не раз высказывался по поводу переговоров с Москвой, причем его заявления были крайне противоречивыми: он то исключал возможность какого-либо диалога, то выдвигал условия для его начала, то требовал сделать переговоры публичными. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у киевских властей семь пятниц на неделе, но все это говорит только о том, что украинская сторона не хочет никакого диалога вообще.
Тем не менее, подчеркнул Песков, Москва открыта к переговорам и ее цели хорошо известны киевским властям.
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