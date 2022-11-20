https://ria.ru/20221120/ukraina-1832889485.html

Билл Гейтс предупредил о проблеме, вызванной действиями Запада на Украине

Билл Гейтс предупредил о проблеме, вызванной действиями Запада на Украине - РИА Новости, 20.11.2022

Билл Гейтс предупредил о проблеме, вызванной действиями Запада на Украине

Поставки оружия Киеву серьезно повлияли на бюджеты европейских государств, а это в свою очередь сказалось на помощи африканским странам, сказал Билл Гейтс во... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T15:09

2022-11-20T15:09

2022-11-20T15:38

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Поставки оружия Киеву серьезно повлияли на бюджеты европейских государств, а это в свою очередь сказалось на помощи африканским странам, сказал Билл Гейтс во время визита в Кению."Украинский кризис истощил бюджет Европы, что привело к снижению помощи нуждающимся", — цитирует его CNN.Многие благотворительные фонды стали перенаправлять средства на Украину, забросив другие страны, добавил миллиардер.Гейтс также пообещал в следующие четыре года выделить на помощь Африке семь миллиардов долларов. Эти деньги направят на проекты по борьбе с голодом, болезнями, бедностью и гендерным неравенством.Как отмечается в статье, африканский континент столкнулся с угрозой продовольственного кризиса из-за совокупности факторов, включающих засуху, последствия пандемии COVID-19 и украинский кризис.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что также привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России— это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221120/yunesko-1832851476.html

https://ria.ru/20221118/aktivy-1832492090.html

https://ria.ru/20221120/ukraina-1832842250.html

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в мире, билл гейтс, владимир путин, украина, европа, сша