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Билл Гейтс предупредил о проблеме, вызванной действиями Запада на Украине - РИА Новости, 20.11.2022
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Билл Гейтс предупредил о проблеме, вызванной действиями Запада на Украине
Билл Гейтс предупредил о проблеме, вызванной действиями Запада на Украине - РИА Новости, 20.11.2022
Билл Гейтс предупредил о проблеме, вызванной действиями Запада на Украине
Поставки оружия Киеву серьезно повлияли на бюджеты европейских государств, а это в свою очередь сказалось на помощи африканским странам, сказал Билл Гейтс во... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T15:09
2022-11-20T15:38
в мире
билл гейтс
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Поставки оружия Киеву серьезно повлияли на бюджеты европейских государств, а это в свою очередь сказалось на помощи африканским странам, сказал Билл Гейтс во время визита в Кению."Украинский кризис истощил бюджет Европы, что привело к снижению помощи нуждающимся", — цитирует его CNN.Многие благотворительные фонды стали перенаправлять средства на Украину, забросив другие страны, добавил миллиардер.Гейтс также пообещал в следующие четыре года выделить на помощь Африке семь миллиардов долларов. Эти деньги направят на проекты по борьбе с голодом, болезнями, бедностью и гендерным неравенством.Как отмечается в статье, африканский континент столкнулся с угрозой продовольственного кризиса из-за совокупности факторов, включающих засуху, последствия пандемии COVID-19 и украинский кризис.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что также привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России— это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, билл гейтс, владимир путин, украина, европа, сша
В мире, Билл Гейтс, Владимир Путин, Украина, Европа, США
15:09 20.11.2022 (обновлено: 15:38 20.11.2022)
 
Билл Гейтс предупредил о проблеме, вызванной действиями Запада на Украине

Билл Гейтс: из-за поставок оружия Украине Запад меньше помогает африканским странам

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкБывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Поставки оружия Киеву серьезно повлияли на бюджеты европейских государств, а это в свою очередь сказалось на помощи африканским странам, сказал Билл Гейтс во время визита в Кению.
"Украинский кризис истощил бюджет Европы, что привело к снижению помощи нуждающимся", — цитирует его CNN.
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Гейтс также пообещал в следующие четыре года выделить на помощь Африке семь миллиардов долларов. Эти деньги направят на проекты по борьбе с голодом, болезнями, бедностью и гендерным неравенством.
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Как отмечается в статье, африканский континент столкнулся с угрозой продовольственного кризиса из-за совокупности факторов, включающих засуху, последствия пандемии COVID-19 и украинский кризис.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что также привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России— это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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