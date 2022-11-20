https://ria.ru/20221120/ukraina-1832886062.html

Главы Минобороны Украины и Новой Зеландии обсудили сотрудничество

Главы Минобороны Украины и Новой Зеландии обсудили сотрудничество - РИА Новости, 20.11.2022

Главы Минобороны Украины и Новой Зеландии обсудили сотрудничество

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с коллегой из Новой Зеландии Пеени Хенаре двустороннее сотрудничество в оборонной сфере, сообщили в украинском... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T14:49

2022-11-20T14:49

2022-11-20T15:11

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с коллегой из Новой Зеландии Пеени Хенаре двустороннее сотрудничество в оборонной сфере, сообщили в украинском оборонном ведомстве."Впервые в истории министр обороны Новой Зеландии прибыл на Украину. Такую важную миссию осуществил министр обороны Пеени Хенаре, который встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. В ходе встречи стороны детально обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и реализацию совместных проектов по усилению возможностей Сил обороны Украины", - говорится в сообщении на сайте минобороны.По информации ведомства, министры обсудили подготовку украинских военных и помощь Новой Зеландии в разминировании Украины.Ранее в ноябре власти Новой Зеландии продлили до середины 2023 года пребывание своих 66 военнослужащих в Великобритании для продолжения подготовки украинских солдат. Как заявляла министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаиа Махута, правительство страны также продолжит финансовую помощь Украине. Финансирование фонда НАТО составит 1,8 миллиона новозеландских долларов (1,1 миллиона долларов США). Такая же сумма будет направлена Всемирной продовольственной программе для решения глобальных проблем с продуктами питания, вызванных кризисом на Украине.Этим военная помощь Новой Зеландии Украине и ограничится. Как заявил ранее министр обороны Пеени Хенаре, потребности Украины в военной поддержке не соответствуют возможностям новозеландского оборонно-промышленного комплекса.В Москве с сожалением отмечали, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима", заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20221120/ukraina-1832870172.html

https://ria.ru/20221119/finansirovanie-1832797513.html

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в мире, алексей резников, сергей рябков, сергей лавров, украина, новая зеландия, нато, совет безопасности оон, россия