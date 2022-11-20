https://ria.ru/20221120/ukraina-1832871801.html

Британцев взбесила деталь на встрече Зеленского с Сунаком

Британцев взбесила деталь на встрече Зеленского с Сунаком - РИА Новости, 20.11.2022

Британцев взбесила деталь на встрече Зеленского с Сунаком

Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали внешний вид и поведение президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с премьер-министром... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T13:08

2022-11-20T13:08

2022-11-20T15:21

в мире

владимир зеленский

великобритания

украина

риши сунак

сша

специальная военная операция на украине

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали внешний вид и поведение президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком."Я реально не понимаю, почему Зеленский не может нормально одеться? Он постоянно выглядит так, как будто спал на улице. Нас-то можно не обманывать, правда о его реальных доходах давно раскрыта", — написал один из пользователей."Зеленский вечно пытается воссоздать образ искреннего ангела, держа руку на сердце. Выглядит дешево, учитывая тот факт, что ему абсолютно наплевать на жизни собственных солдат. Можно приклеить руку к груди, чтобы тратить меньше энергии", — отметил другой."Зеленского не учили манерам? Столько денег в него вкладывают и США, и Европа, а он не может нормально одеться. Делает вид, что находится в зоне боевых действий", — констатировал еще один читатель."Объясните ему кто-нибудь, что мы не станем ему больше доверять, если он будет одет как бомж", — подчеркнул четвертый пользователь."Отвратительный мир клоунов. Бесконечные встречи, фотосессии, миллиарды на зеленые костюмы Зеленского, в то время как люди умирают", — заключили комментаторы.Британский премьер Риши Сунак во время недавнего визита в Киев заявил, что Украина в этом году получила военную помощь в размере более трех миллиардов фунтов. Кроме того, он анонсировал оказание новой помощи для восстановления разрушенных объектов украинской инфраструктуры, в частности, предоставление 120 единиц боевой техники, помощь в обучении военных медиков и инженеров. Сунак отметил, что Британия присоединяется к инициативе по повышению объемов поддержки, необходимой Украине, чтобы пережить зиму. Речь идет о гуманитарной помощи на сумму более 16 миллионов фунтов и предоставлении зимнего оборудования для солдат.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20221120/zelenskiy-1832789847.html

https://ria.ru/20221120/manipulyatsiya-1832834207.html

https://ria.ru/20221119/zelenskiy-1832768209.html

великобритания

украина

сша

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в мире, владимир зеленский, великобритания, украина, риши сунак, сша, войска воздушно-космической обороны, нато