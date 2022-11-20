https://ria.ru/20221120/ukraina-1832871801.html
Британцев взбесила деталь на встрече Зеленского с Сунаком
Британцев взбесила деталь на встрече Зеленского с Сунаком - РИА Новости, 20.11.2022
Британцев взбесила деталь на встрече Зеленского с Сунаком
Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали внешний вид и поведение президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с премьер-министром... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T13:08
2022-11-20T13:08
2022-11-20T15:21
в мире
владимир зеленский
великобритания
украина
риши сунак
сша
специальная военная операция на украине
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали внешний вид и поведение президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком."Я реально не понимаю, почему Зеленский не может нормально одеться? Он постоянно выглядит так, как будто спал на улице. Нас-то можно не обманывать, правда о его реальных доходах давно раскрыта", — написал один из пользователей."Зеленский вечно пытается воссоздать образ искреннего ангела, держа руку на сердце. Выглядит дешево, учитывая тот факт, что ему абсолютно наплевать на жизни собственных солдат. Можно приклеить руку к груди, чтобы тратить меньше энергии", — отметил другой."Зеленского не учили манерам? Столько денег в него вкладывают и США, и Европа, а он не может нормально одеться. Делает вид, что находится в зоне боевых действий", — констатировал еще один читатель."Объясните ему кто-нибудь, что мы не станем ему больше доверять, если он будет одет как бомж", — подчеркнул четвертый пользователь."Отвратительный мир клоунов. Бесконечные встречи, фотосессии, миллиарды на зеленые костюмы Зеленского, в то время как люди умирают", — заключили комментаторы.Британский премьер Риши Сунак во время недавнего визита в Киев заявил, что Украина в этом году получила военную помощь в размере более трех миллиардов фунтов. Кроме того, он анонсировал оказание новой помощи для восстановления разрушенных объектов украинской инфраструктуры, в частности, предоставление 120 единиц боевой техники, помощь в обучении военных медиков и инженеров. Сунак отметил, что Британия присоединяется к инициативе по повышению объемов поддержки, необходимой Украине, чтобы пережить зиму. Речь идет о гуманитарной помощи на сумму более 16 миллионов фунтов и предоставлении зимнего оборудования для солдат.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20221120/zelenskiy-1832789847.html
https://ria.ru/20221120/manipulyatsiya-1832834207.html
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в мире, владимир зеленский, великобритания, украина, риши сунак, сша, войска воздушно-космической обороны, нато
В мире, Владимир Зеленский, Великобритания, Украина, Риши Сунак, США, Специальная военная операция на Украине, Войска воздушно-космической обороны, НАТО
13:08 20.11.2022 (обновлено: 15:21 20.11.2022)
Британцев взбесила деталь на встрече Зеленского с Сунаком
Читатели Telegraph осудили внешний вид президента Украины Зеленского на встрече с Сунаком
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
Читатели британской газеты The Telegraph
раскритиковали внешний вид и поведение президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
"Я реально не понимаю, почему Зеленский не может нормально одеться? Он постоянно выглядит так, как будто спал на улице. Нас-то можно не обманывать, правда о его реальных доходах давно раскрыта", — написал один из пользователей.
"Зеленский вечно пытается воссоздать образ искреннего ангела, держа руку на сердце. Выглядит дешево, учитывая тот факт, что ему абсолютно наплевать на жизни собственных солдат. Можно приклеить руку к груди, чтобы тратить меньше энергии", — отметил другой.
"Зеленского не учили манерам? Столько денег в него вкладывают и США
, и Европа, а он не может нормально одеться. Делает вид, что находится в зоне боевых действий", — констатировал еще один читатель.
"Объясните ему кто-нибудь, что мы не станем ему больше доверять, если он будет одет как бомж", — подчеркнул четвертый пользователь.
"Отвратительный мир клоунов. Бесконечные встречи, фотосессии, миллиарды на зеленые костюмы Зеленского, в то время как люди умирают", — заключили комментаторы.
Британский премьер Риши Сунак во время недавнего визита в Киев заявил, что Украина в этом году получила военную помощь в размере более трех миллиардов фунтов. Кроме того, он анонсировал оказание новой помощи для восстановления разрушенных объектов украинской инфраструктуры, в частности, предоставление 120 единиц боевой техники, помощь в обучении военных медиков и инженеров.
Сунак отметил, что Британия присоединяется к инициативе по повышению объемов поддержки, необходимой Украине, чтобы пережить зиму. Речь идет о гуманитарной помощи на сумму более 16 миллионов фунтов и предоставлении зимнего оборудования для солдат.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО
продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.