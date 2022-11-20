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"Укрэнерго" сообщило о плановых отключениях электроэнергии по всей Украине - РИА Новости, 20.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221120/ukraina-1832867662.html
"Укрэнерго" сообщило о плановых отключениях электроэнергии по всей Украине
"Укрэнерго" сообщило о плановых отключениях электроэнергии по всей Украине - РИА Новости, 20.11.2022
"Укрэнерго" сообщило о плановых отключениях электроэнергии по всей Украине
Отключения электроэнергии планируются во всех регионах Украины в воскресенье, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T12:28
2022-11-20T12:31
украина
укрэнерго
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Отключения электроэнергии планируются во всех регионах Украины в воскресенье, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго"."Во всех регионах Украины с 8.00 до 24.00 будут применяться плановые отключения. Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются. Вчера нам удалось несколько смягчить ограничение потребления", - сказано в Telegram-канале компании.
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украина, укрэнерго, в мире
Украина, Укрэнерго, В мире, Специальная военная операция на Украине
12:28 20.11.2022 (обновлено: 12:31 20.11.2022)
 
"Укрэнерго" сообщило о плановых отключениях электроэнергии по всей Украине

"Укрэнерго": отключения электроэнергии планируются во всех регионах Украины в воскресенье

© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередач в Киеве
Линии электропередач в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередач в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Отключения электроэнергии планируются во всех регионах Украины в воскресенье, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Во всех регионах Украины с 8.00 до 24.00 будут применяться плановые отключения. Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются. Вчера нам удалось несколько смягчить ограничение потребления", - сказано в Telegram-канале компании.
Протесты против отключения электроэнергии в Одессе
19 ноября, 13:48
Протестующие против отключения электроэнергии перекрыли улицу в Одессе
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаУкрэнергоВ мире
 
 
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