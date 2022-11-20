https://ria.ru/20221120/ukraina-1832867662.html

"Укрэнерго" сообщило о плановых отключениях электроэнергии по всей Украине

"Укрэнерго" сообщило о плановых отключениях электроэнергии по всей Украине - РИА Новости, 20.11.2022

"Укрэнерго" сообщило о плановых отключениях электроэнергии по всей Украине

Отключения электроэнергии планируются во всех регионах Украины в воскресенье, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T12:28

2022-11-20T12:28

2022-11-20T12:31

украина

укрэнерго

в мире

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Отключения электроэнергии планируются во всех регионах Украины в воскресенье, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго"."Во всех регионах Украины с 8.00 до 24.00 будут применяться плановые отключения. Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются. Вчера нам удалось несколько смягчить ограничение потребления", - сказано в Telegram-канале компании.

https://ria.ru/20221119/odessa-1832741808.html

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украина, укрэнерго, в мире