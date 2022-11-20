09:14 20.11.2022 (обновлено: 13:59 20.11.2022)
"Фатальная ошибка" Германии на Украине обрадовала немцев
Читатели Bild обрадовались фатальной ошибке Германии с поставленной техникой на Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Bild положительно отреагировали на новость о неисправности гаубиц Panzerhaubitze 2000, отправленных на Украину.
Многие назвали это знаком для окончания боевых действий.
"Здесь я ставлю нашему руководству пятерку! Не смогут убивать ими людей", — написал один из пользователей.
"Отличная новость! Каждый дефект спасает жизни", — поддержал другой.
"Фатальная, но такая необходимая ошибка. Наше руководство показало, как можно бойкотировать войну. Так держать. У нас нет оружия и денег для войны. Нужно стремиться к заключению мира", — добавил еще один читатель.
"Ого, наше министерство наконец-то прозрело? Никаких поставок запчастей и патронов к оружию на Украине", — призвал четвертый пользователь.
"Абсурдно, что мы вообще снабжаем киевский режим оружием, учитывая многочисленные военные преступления, которые он совершает! В России не привязывают полуголых людей к деревьям, когда на улице мороз, и не стреляют в сдавшихся украинских солдат", — заключил пятый.
Накануне журнал Der Spiegel написал, что большинство из 14 поставленных на Украину самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 не могут стрелять из-за нехватки запчастей. Шесть гаубиц уже отправили на ремонт в Литву, но запчастей нет и там.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.