https://ria.ru/20221120/ukraina-1832842250.html

"Фатальная ошибка" Германии на Украине обрадовала немцев

"Фатальная ошибка" Германии на Украине обрадовала немцев - РИА Новости, 20.11.2022

"Фатальная ошибка" Германии на Украине обрадовала немцев

Читатели немецкой газеты Bild положительно отреагировали на новость о неисправности гаубиц Panzerhaubitze 2000, отправленных на Украину. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T09:14

2022-11-20T09:14

2022-11-20T13:59

в мире

кристина ламбрехт

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

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сергей лавров

совет безопасности оон

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Bild положительно отреагировали на новость о неисправности гаубиц Panzerhaubitze 2000, отправленных на Украину.Многие назвали это знаком для окончания боевых действий."Здесь я ставлю нашему руководству пятерку! Не смогут убивать ими людей", — написал один из пользователей."Фатальная, но такая необходимая ошибка. Наше руководство показало, как можно бойкотировать войну. Так держать. У нас нет оружия и денег для войны. Нужно стремиться к заключению мира", — добавил еще один читатель."Ого, наше министерство наконец-то прозрело? Никаких поставок запчастей и патронов к оружию на Украине", — призвал четвертый пользователь."Абсурдно, что мы вообще снабжаем киевский режим оружием, учитывая многочисленные военные преступления, которые он совершает! В России не привязывают полуголых людей к деревьям, когда на улице мороз, и не стреляют в сдавшихся украинских солдат", — заключил пятый.Накануне журнал Der Spiegel написал, что большинство из 14 поставленных на Украину самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 не могут стрелять из-за нехватки запчастей. Шесть гаубиц уже отправили на ремонт в Литву, но запчастей нет и там.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20221120/pomosch-1832827733.html

https://ria.ru/20221120/manipulyatsiya-1832834207.html

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в мире, кристина ламбрехт, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, германия, сергей лавров, совет безопасности оон, bild