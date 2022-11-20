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"Фатальная ошибка" Германии на Украине обрадовала немцев - РИА Новости, 20.11.2022
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"Фатальная ошибка" Германии на Украине обрадовала немцев
"Фатальная ошибка" Германии на Украине обрадовала немцев - РИА Новости, 20.11.2022
"Фатальная ошибка" Германии на Украине обрадовала немцев
Читатели немецкой газеты Bild положительно отреагировали на новость о неисправности гаубиц Panzerhaubitze 2000, отправленных на Украину. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T09:14
2022-11-20T13:59
в мире
кристина ламбрехт
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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сергей лавров
совет безопасности оон
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Bild положительно отреагировали на новость о неисправности гаубиц Panzerhaubitze 2000, отправленных на Украину.Многие назвали это знаком для окончания боевых действий."Здесь я ставлю нашему руководству пятерку! Не смогут убивать ими людей", — написал один из пользователей."Фатальная, но такая необходимая ошибка. Наше руководство показало, как можно бойкотировать войну. Так держать. У нас нет оружия и денег для войны. Нужно стремиться к заключению мира", — добавил еще один читатель."Ого, наше министерство наконец-то прозрело? Никаких поставок запчастей и патронов к оружию на Украине", — призвал четвертый пользователь."Абсурдно, что мы вообще снабжаем киевский режим оружием, учитывая многочисленные военные преступления, которые он совершает! В России не привязывают полуголых людей к деревьям, когда на улице мороз, и не стреляют в сдавшихся украинских солдат", — заключил пятый.Накануне журнал Der Spiegel написал, что большинство из 14 поставленных на Украину самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 не могут стрелять из-за нехватки запчастей. Шесть гаубиц уже отправили на ремонт в Литву, но запчастей нет и там.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20221120/pomosch-1832827733.html
https://ria.ru/20221120/manipulyatsiya-1832834207.html
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в мире, кристина ламбрехт, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, германия, сергей лавров, совет безопасности оон, bild
В мире, Кристина Ламбрехт, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, Совет Безопасности ООН, Bild
09:14 20.11.2022 (обновлено: 13:59 20.11.2022)
 
"Фатальная ошибка" Германии на Украине обрадовала немцев

Читатели Bild обрадовались фатальной ошибке Германии с поставленной техникой на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Bild положительно отреагировали на новость о неисправности гаубиц Panzerhaubitze 2000, отправленных на Украину.
Многие назвали это знаком для окончания боевых действий.
"Здесь я ставлю нашему руководству пятерку! Не смогут убивать ими людей", — написал один из пользователей.

"Отличная новость! Каждый дефект спасает жизни", — поддержал другой.

"Фатальная, но такая необходимая ошибка. Наше руководство показало, как можно бойкотировать войну. Так держать. У нас нет оружия и денег для войны. Нужно стремиться к заключению мира", — добавил еще один читатель.
"Ого, наше министерство наконец-то прозрело? Никаких поставок запчастей и патронов к оружию на Украине", — призвал четвертый пользователь.
"Абсурдно, что мы вообще снабжаем киевский режим оружием, учитывая многочисленные военные преступления, которые он совершает! В России не привязывают полуголых людей к деревьям, когда на улице мороз, и не стреляют в сдавшихся украинских солдат", — заключил пятый.
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Накануне журнал Der Spiegel написал, что большинство из 14 поставленных на Украину самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 не могут стрелять из-за нехватки запчастей. Шесть гаубиц уже отправили на ремонт в Литву, но запчастей нет и там.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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