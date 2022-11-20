https://ria.ru/20221120/trevoga-1832849833.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.11.2022
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T10:21
2022-11-20T10:21
2022-11-20T11:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.Российские войска начали обстреливать украинскую инфраструктуру 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносят по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
10:21 20.11.2022 (обновлено: 11:26 20.11.2022)
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили 20 ноября на всей территории Украины