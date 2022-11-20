https://ria.ru/20221120/sunak-1832945168.html
Британцы пристыдили Сунака за "роскошный вид" на встрече с Зеленским
Британцы пристыдили Сунака за "роскошный вид" на встрече с Зеленским - РИА Новости, 20.11.2022
Британцы пристыдили Сунака за "роскошный вид" на встрече с Зеленским
Читатели британской газеты Telegraph раскритиковали поведение и внешний вид премьер-министра Великобритании Риши Сунака на встрече с Владимиром Зеленским в... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T20:17
2022-11-20T20:17
2022-11-20T20:24
в мире
риши сунак
владимир зеленский
киев
украина
великобритания
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Читатели британской газеты Telegraph раскритиковали поведение и внешний вид премьер-министра Великобритании Риши Сунака на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве.Читатели издания обратили внимание на то, что наряд британского премьера не соответствовал обстановке, в которой проходила встреча. Они выразили свое недовольство в комментариях под новостью о встрече Сунака и Зеленского."Хорошо, что он поехал туда (на Украину - ред.), но почему он был одет, как для фотосессии с богатыми банкирами, а не для визита в страну, которую бомбят и которая находится в нищете", - написал один из комментаторов.Издание Daily Mail в свою очередь описало, как был одет Сунак во время прогулки по Киеву в ходе первой личной встречи с Зеленским: на нем были черные брюки узкого кроя, белая рубашка без галстука и черный пуховик, а также светло-коричневые ботинки Timberland стоимостью 190 фунтов стерлингов. Однако на фото со встречи в официальной резиденции Зеленского, опубликованных газетой, видно, что премьер Британии переоделся в официальный черный костюм.Многие читатели Telegraph раскритиковали и поведение британского премьера, в частности его жизнерадостную улыбку. "Обычно при посещении страны, находящейся в состоянии войны и несущей невообразимые потери, не принято ухмыляться, как идиот, во время фотосессии", - написал один из читателей. Неуместность улыбки отметили еще несколько человек. Один из них написал, что Сунак выглядел "возбужденным, как ребенок в Диснейленде", в отличие от мрачного Зеленского. Другой комментатор сравнил Сунака с постоянно улыбающимся Чеширским котом.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в субботу встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. В ходе визита он заявил, что Лондон окажет содействие Украине в усилении ПВО страны, английская стороны выделит 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками. Британский премьер также заявил, что Лондон в 2022 году выделил Украине помощь на 3 миллиарда фунтов стерлингов и подтвердил готовность продолжать финансирование.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, риши сунак, владимир зеленский, киев, украина, великобритания
В мире, Риши Сунак, Владимир Зеленский, Киев, Украина, Великобритания
20:17 20.11.2022 (обновлено: 20:24 20.11.2022)
Британцы пристыдили Сунака за "роскошный вид" на встрече с Зеленским
Британцы сочли, что внешний вид Сунака на встрече с Зеленским не соответствовал обстановке
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Читатели британской газеты
Telegraph раскритиковали поведение и внешний вид премьер-министра Великобритании Риши Сунака на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве.
Читатели издания обратили внимание на то, что наряд британского премьера не соответствовал обстановке, в которой проходила встреча. Они выразили свое недовольство в комментариях под новостью о встрече Сунака и Зеленского.
"Хорошо, что он поехал туда (на Украину - ред.), но почему он был одет, как для фотосессии с богатыми банкирами, а не для визита в страну, которую бомбят и которая находится в нищете", - написал один из комментаторов.
Издание Daily Mail в свою очередь описало, как был одет Сунак во время прогулки по Киеву в ходе первой личной встречи с Зеленским: на нем были черные брюки узкого кроя, белая рубашка без галстука и черный пуховик, а также светло-коричневые ботинки Timberland стоимостью 190 фунтов стерлингов. Однако на фото со встречи в официальной резиденции Зеленского, опубликованных газетой, видно, что премьер Британии переоделся в официальный черный костюм.
Многие читатели Telegraph раскритиковали и поведение британского премьера, в частности его жизнерадостную улыбку. "Обычно при посещении страны, находящейся в состоянии войны и несущей невообразимые потери, не принято ухмыляться, как идиот, во время фотосессии", - написал один из читателей. Неуместность улыбки отметили еще несколько человек. Один из них написал, что Сунак выглядел "возбужденным, как ребенок в Диснейленде", в отличие от мрачного Зеленского. Другой комментатор сравнил Сунака с постоянно улыбающимся Чеширским котом.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в субботу встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. В ходе визита он заявил, что Лондон
окажет содействие Украине в усилении ПВО страны, английская стороны выделит 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками. Британский премьер также заявил, что Лондон в 2022 году выделил Украине помощь на 3 миллиарда фунтов стерлингов и подтвердил готовность продолжать финансирование.