https://ria.ru/20221120/strelba-1832893884.html

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Колорадо

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Колорадо - РИА Новости, 20.11.2022

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Колорадо

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в ночном клубе в американском штате Колорадо, сообщает издание New York Times со ссылкой на представителя полиции... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T15:26

2022-11-20T15:26

2022-11-20T20:45

в мире

колорадо

колорадо-спрингс

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832947209_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_778e49d2fda4cef5508a414a8a033600.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в ночном клубе в американском штате Колорадо, сообщает издание New York Times со ссылкой на представителя полиции города.В воскресенье радиостанция KRDO со ссылкой на полицию сообщила о стрельбе в ночном клубе Колорадо-Спрингс, в результате инцидента погибли по меньше мере пять человек и еще 18 пострадали.По словам представителя полиции Колорадо-Спрингс Памелы Кастро, офицеры задержали подозреваемого, он оказался ранен, и ему оказали медицинскую помощь в больнице.

https://ria.ru/20221120/strelba-1832887794.html

колорадо

колорадо-спрингс

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, колорадо, колорадо-спрингс, сша