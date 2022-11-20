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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Колорадо - РИА Новости, 20.11.2022
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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Колорадо
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Колорадо - РИА Новости, 20.11.2022
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Колорадо
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в ночном клубе в американском штате Колорадо, сообщает издание New York Times со ссылкой на представителя полиции... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T15:26
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в ночном клубе в американском штате Колорадо, сообщает издание New York Times со ссылкой на представителя полиции города.В воскресенье радиостанция KRDO со ссылкой на полицию сообщила о стрельбе в ночном клубе Колорадо-Спрингс, в результате инцидента погибли по меньше мере пять человек и еще 18 пострадали.По словам представителя полиции Колорадо-Спрингс Памелы Кастро, офицеры задержали подозреваемого, он оказался ранен, и ему оказали медицинскую помощь в больнице.
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в мире, колорадо, колорадо-спрингс, сша
В мире, Колорадо, Колорадо-Спрингс, США
15:26 20.11.2022 (обновлено: 20:45 20.11.2022)
 
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Колорадо

NYT: полиция задержала подозреваемого в стрельбе в ночном клубе в штате Колорадо

© AFP 2022 / Jason ConnollyБукет цветов на месте стрельбы в ночном клубе в Колорадо-Спрингс
Букет цветов на месте стрельбы в ночном клубе в Колорадо-Спрингс - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© AFP 2022 / Jason Connolly
Букет цветов на месте стрельбы в ночном клубе в Колорадо-Спрингс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в ночном клубе в американском штате Колорадо, сообщает издание New York Times со ссылкой на представителя полиции города.
В воскресенье радиостанция KRDO со ссылкой на полицию сообщила о стрельбе в ночном клубе Колорадо-Спрингс, в результате инцидента погибли по меньше мере пять человек и еще 18 пострадали.
По словам представителя полиции Колорадо-Спрингс Памелы Кастро, офицеры задержали подозреваемого, он оказался ранен, и ему оказали медицинскую помощь в больнице.
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