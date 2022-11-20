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В Китае раскрыли истинную реакцию США на ЧП в Польше
В Китае раскрыли истинную реакцию США на ЧП в Польше - РИА Новости, 20.11.2022
В Китае раскрыли истинную реакцию США на ЧП в Польше
США поступают лицемерно, говоря о желании избежать прямого столкновения с Россией, пишет газета Global Times. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T20:16
2022-11-20T20:16
2022-11-20T20:40
в мире
анджей дуда
владимир зеленский
польша
нато
зрк с-300
инцидент с падением ракет в польше
россия
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. США поступают лицемерно, говоря о желании избежать прямого столкновения с Россией, пишет газета Global Times.Вашингтон регулярно заявляет, что не нацелен на конфронтацию с Москвой. В последний раз в качестве доказательства использовался инцидент в Польше, когда, как подчеркивают в самих Соединенных Штатах, они не стали вслед за Киевом безосновательно обвинять Россию в падении ракет, говорится в материале.При этом в ноябре военно-морские силы НАТО провели военные учения в Атлантике и Средиземном море, что автор статьи называет намеренной эскалацией."Правда заключается в том, что это еще больше нагнетает обстановку и усиливает неопределенность", — пояснил он.По мнению обозревателя, действия альянса выглядят как еще один акт сдерживания России. Вместе с тем маневры НАТО, в которых участвуют пять авианосцев, могут показаться масштабными, но на деле не являются чем-то экстраординарным, добавил он."Вместо того, чтобы демонстрировать единство блока, это мероприятие на самом деле отражает лицемерие и неловкость организации", — подытожил журналист, подчеркнув, что члены альянса участвуют в учениях из соображений политкорректности, а не искренности. Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты – российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Тем не менее в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о падении "российских" ракет — намеренная провокация в целях эскалации. В среду Владимир Зеленский заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше. Уже в четверг он признал, что не уверен в том, что произошло, на сто процентов.
https://ria.ru/20221119/polsha-1832708893.html
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в мире, анджей дуда, владимир зеленский, польша, нато, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше, россия
В мире, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, Польша, НАТО, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше, Россия
20:16 20.11.2022 (обновлено: 20:40 20.11.2022)
В Китае раскрыли истинную реакцию США на ЧП в Польше
Global Times: учения НАТО и реакция на падение ракет в Польше показали лицемерие США
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
США поступают лицемерно, говоря о желании избежать прямого столкновения с Россией, пишет газета Global Times
.
Вашингтон регулярно заявляет, что не нацелен на конфронтацию с Москвой. В последний раз в качестве доказательства использовался инцидент в Польше, когда, как подчеркивают в самих Соединенных Штатах, они не стали вслед за Киевом безосновательно обвинять Россию
в падении ракет, говорится в материале.
При этом в ноябре военно-морские силы НАТО провели военные учения в Атлантике и Средиземном море, что автор статьи называет намеренной эскалацией.
"Правда заключается в том, что это еще больше нагнетает обстановку и усиливает неопределенность", — пояснил он.
По мнению обозревателя, действия альянса выглядят как еще один акт сдерживания России. Вместе с тем маневры НАТО, в которых участвуют пять авианосцев, могут показаться масштабными, но на деле не являются чем-то экстраординарным, добавил он.
"Вместо того, чтобы демонстрировать единство блока, это мероприятие на самом деле отражает лицемерие и неловкость организации", — подытожил журналист, подчеркнув, что члены альянса участвуют в учениях из соображений политкорректности, а не искренности.
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной
упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты – российского производства и что страна созывает Совет НАТО
. Тем не менее в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о падении "российских" ракет — намеренная провокация в целях эскалации.
В среду Владимир Зеленский заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше. Уже в четверг он признал, что не уверен в том, что произошло, на сто процентов.