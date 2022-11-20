https://ria.ru/20221120/ssha-1832944746.html

В Китае раскрыли истинную реакцию США на ЧП в Польше

В Китае раскрыли истинную реакцию США на ЧП в Польше - РИА Новости, 20.11.2022

В Китае раскрыли истинную реакцию США на ЧП в Польше

США поступают лицемерно, говоря о желании избежать прямого столкновения с Россией, пишет газета Global Times. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T20:16

2022-11-20T20:16

2022-11-20T20:40

в мире

анджей дуда

владимир зеленский

польша

нато

зрк с-300

инцидент с падением ракет в польше

россия

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. США поступают лицемерно, говоря о желании избежать прямого столкновения с Россией, пишет газета Global Times.Вашингтон регулярно заявляет, что не нацелен на конфронтацию с Москвой. В последний раз в качестве доказательства использовался инцидент в Польше, когда, как подчеркивают в самих Соединенных Штатах, они не стали вслед за Киевом безосновательно обвинять Россию в падении ракет, говорится в материале.При этом в ноябре военно-морские силы НАТО провели военные учения в Атлантике и Средиземном море, что автор статьи называет намеренной эскалацией."Правда заключается в том, что это еще больше нагнетает обстановку и усиливает неопределенность", — пояснил он.По мнению обозревателя, действия альянса выглядят как еще один акт сдерживания России. Вместе с тем маневры НАТО, в которых участвуют пять авианосцев, могут показаться масштабными, но на деле не являются чем-то экстраординарным, добавил он."Вместо того, чтобы демонстрировать единство блока, это мероприятие на самом деле отражает лицемерие и неловкость организации", — подытожил журналист, подчеркнув, что члены альянса участвуют в учениях из соображений политкорректности, а не искренности. Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты – российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Тем не менее в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о падении "российских" ракет — намеренная провокация в целях эскалации. В среду Владимир Зеленский заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше. Уже в четверг он признал, что не уверен в том, что произошло, на сто процентов.

https://ria.ru/20221119/polsha-1832708893.html

https://ria.ru/20221120/polsha-1832909158.html

https://ria.ru/20221119/provokatsiya-1832678492.html

https://ria.ru/20221118/ssha-1832265955.html

польша

россия

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в мире, анджей дуда, владимир зеленский, польша, нато, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше, россия