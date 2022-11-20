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Байден отметит юбилейный день рождения

Байден отметит юбилейный день рождения - РИА Новости, 20.11.2022

Байден отметит юбилейный день рождения

Президенту США Джо Байдену в воскресенье исполняется 80 лет, по сообщению пресс-службы Белого дома, он отметит его в семейном кругу со своей супругой Джилл и... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T09:16

2022-11-20T09:16

2022-11-20T09:32

в мире

джо байден

нэнси пелоси

барак обама

сша

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену в воскресенье исполняется 80 лет, по сообщению пресс-службы Белого дома, он отметит его в семейном кругу со своей супругой Джилл и другими близкими родственниками.Несмотря на столь значимый юбилей главы государства, который еще ни разу не отмечался в стенах Белого дома в истории Соединенных Штатов Америки, устраивать громкие празднества в администрации не планируют в отличие, например, от экс-президента Барака Обамы, чьи 50 лет в его бытность хозяина Овального кабинета отмечались громко и с размахом.Сорок шестой президент США занимает свой пост с 20 января 2021 года, и еще во время предвыборной кампании возраст Байдена вызывал сомнения. Спустя 22 месяца управления страной в американском обществе и СМИ все сильнее звучит основной вопрос о том, где же находится та разумная черта, выше которой американским политикам уже не стоит находиться у руля страны.На этом фоне примечательным стало выступление пока еще действующего спикера палаты представителей конгресса США и однопартийщицы Байдена 82-летней Нэнси Пелоси, которая в минувший четверг заявила об уходе с поста лидера демократов в палате и желании уступить место новому поколению.Пелоси впервые избиралась в палату представителей в 1987 году, в 2003 году она стала лидером демократического меньшинства и с тех пор попеременно выступала то спикером, то главой проигравшей фракции. Таким образом, нынешнее решение с началом работы нового состава палаты 3 января 2023 года завершит для Пелоси 20-летний период лидерства в законодательном органе.У Байдена за спиной еще более внушительный карьерный путь. Кресло сенатора он занимал с 1973 по 2009 годы. Затем нынешний американский лидер был вице-президентом при Бараке Обаме, а с 2017 года после прихода Трампа посвятил себя образованию, политическим дискуссиям и защите прав меньшинств, пока в 2019 году не объявил о своих президентских амбициях, дав старт успешной предвыборной гонке.Сейчас лидер нации также не скрывает своего желания остаться на второй срок, хотя официального объявления о выдвижении все еще не сделал, откладывая его на начало 2023 года.Однако ставшие уже привычными оговорки Байдена, его воспоминания из прошлого, которые никак не соотносятся с фактами, и прочие многочисленные неловкие ситуации лишь подливают масла в огонь скепсиса о его дальнейшей политической карьере.Хуже того, контроль республиканцев над палатой представителей и уже анонсированные расследования в отношения Байдена, его семьи, заодно с продолжением попыток запустить импичмент, рискуют еще сильнее навредить самочувствию президента в оставшиеся два года его первого срока в столь почтенном возрасте.Не ставя под вопрос рассудок Байдена, в СМИ тем не менее появляются новости о карточках для президента с подробными инструкциями его действий, слухи о беспокойстве первой леди состоянием своего супруга и иные сигналы, дающие почву к размышлению.Сами американцы также открыто намекают главе государства на то, что ему стоит задуматься над продолжением карьеры. Более двух третей проголосовавших на выборах в Конгресс американских граждан не желают переизбрания Байдена на пост президента США, свидетельствуют данные exit poll, опубликованных CNN.Между тем, сам Байден уверен, что все еще энергичен, несмотря на преклонный возраст, и судить о его способностях надо по тому, осталась ли у него прежняя страсть к работе. Хотя еще в октябре в интервью MSNBC, оценивая перспективы второго срока, он признался, что не может сказать вслух, сколько ему тогда будет лет.

https://ria.ru/20221120/bayden-1832412020.html

https://ria.ru/20221118/bayden-1832555270.html

https://ria.ru/20221119/bayden-1832674985.html

https://ria.ru/20221116/bali-1831998291.html

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в мире, джо байден, нэнси пелоси, барак обама, сша, конгресс сша