https://ria.ru/20221120/spetsoperatsiya-1832912195.html

Уроженец Татарстана погиб во время спецоперации

Уроженец Татарстана погиб во время спецоперации - РИА Новости, 20.11.2022

Уроженец Татарстана погиб во время спецоперации

Уроженец Татарстана подполковник Руслан Ибатуллин погиб в ходе специальной военной операции, в Актанышской средней школе №1, где он учился несколько лет до... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T17:12

2022-11-20T17:12

2022-11-20T17:12

специальная военная операция на украине

безопасность

республика татарстан (татарстан)

украина

казань

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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КАЗАНЬ, 20 ноя - РИА Новости. Уроженец Татарстана подполковник Руслан Ибатуллин погиб в ходе специальной военной операции, в Актанышской средней школе №1, где он учился несколько лет до поступления в Казанское суворовское училище, создан мемориал, сообщили РИА Новости в администрации Актанышского района республики.По данным местных СМИ, 41-летний подполковник Ибатуллин погиб 12 ноября в ходе вражеского артобстрела в зоне проведения спецоперации.В дальнейшем в школе планируют установить мемориальную доску в память о погибшем.

https://ria.ru/20220928/shatalov-1820059653.html

республика татарстан (татарстан)

украина

казань

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, республика татарстан (татарстан), украина, казань, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины