https://ria.ru/20221120/spetsoperatsiya-1832912195.html
Уроженец Татарстана погиб во время спецоперации
Уроженец Татарстана погиб во время спецоперации - РИА Новости, 20.11.2022
Уроженец Татарстана погиб во время спецоперации
Уроженец Татарстана подполковник Руслан Ибатуллин погиб в ходе специальной военной операции, в Актанышской средней школе №1, где он учился несколько лет до... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T17:12
2022-11-20T17:12
2022-11-20T17:12
специальная военная операция на украине
безопасность
республика татарстан (татарстан)
украина
казань
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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КАЗАНЬ, 20 ноя - РИА Новости. Уроженец Татарстана подполковник Руслан Ибатуллин погиб в ходе специальной военной операции, в Актанышской средней школе №1, где он учился несколько лет до поступления в Казанское суворовское училище, создан мемориал, сообщили РИА Новости в администрации Актанышского района республики.По данным местных СМИ, 41-летний подполковник Ибатуллин погиб 12 ноября в ходе вражеского артобстрела в зоне проведения спецоперации.В дальнейшем в школе планируют установить мемориальную доску в память о погибшем.
https://ria.ru/20220928/shatalov-1820059653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Татарстан (Татарстан), Украина, Казань, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Уроженец Татарстана погиб во время спецоперации
Уроженец Татарстана подполковник Ибатуллин погиб при артобстреле в зоне спецоперации