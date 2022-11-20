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Уроженец Татарстана погиб во время спецоперации - РИА Новости, 20.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221120/spetsoperatsiya-1832912195.html
Уроженец Татарстана погиб во время спецоперации
Уроженец Татарстана погиб во время спецоперации - РИА Новости, 20.11.2022
Уроженец Татарстана погиб во время спецоперации
Уроженец Татарстана подполковник Руслан Ибатуллин погиб в ходе специальной военной операции, в Актанышской средней школе №1, где он учился несколько лет до... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T17:12
2022-11-20T17:12
специальная военная операция на украине
безопасность
республика татарстан (татарстан)
украина
казань
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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КАЗАНЬ, 20 ноя - РИА Новости. Уроженец Татарстана подполковник Руслан Ибатуллин погиб в ходе специальной военной операции, в Актанышской средней школе №1, где он учился несколько лет до поступления в Казанское суворовское училище, создан мемориал, сообщили РИА Новости в администрации Актанышского района республики.По данным местных СМИ, 41-летний подполковник Ибатуллин погиб 12 ноября в ходе вражеского артобстрела в зоне проведения спецоперации.В дальнейшем в школе планируют установить мемориальную доску в память о погибшем.
https://ria.ru/20220928/shatalov-1820059653.html
республика татарстан (татарстан)
украина
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безопасность, республика татарстан (татарстан), украина, казань, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Татарстан (Татарстан), Украина, Казань, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
17:12 20.11.2022
 
Уроженец Татарстана погиб во время спецоперации

Уроженец Татарстана подполковник Ибатуллин погиб при артобстреле в зоне спецоперации

© Фото : Общество русских матерей/ВКонтактеРуслан Ибатуллин
Руслан Ибатуллин - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© Фото : Общество русских матерей/ВКонтакте
Руслан Ибатуллин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 20 ноя - РИА Новости. Уроженец Татарстана подполковник Руслан Ибатуллин погиб в ходе специальной военной операции, в Актанышской средней школе №1, где он учился несколько лет до поступления в Казанское суворовское училище, создан мемориал, сообщили РИА Новости в администрации Актанышского района республики.
По данным местных СМИ, 41-летний подполковник Ибатуллин погиб 12 ноября в ходе вражеского артобстрела в зоне проведения спецоперации.
"Ибатуллин Руслан Риязович учился в Актанышской средней школе №1. После 8 класса он поступил в Казанское суворовское училище. В школе, где он учился, создали небольшой мемориал", - сказал собеседник агентства.
В дальнейшем в школе планируют установить мемориальную доску в память о погибшем.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРеспублика Татарстан (Татарстан)УкраинаКазаньВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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