https://ria.ru/20221120/smartfon-1832828994.html
Эксперт рассказал, как продлить работу смартфона на морозе
Эксперт рассказал, как продлить работу смартфона на морозе - РИА Новости, 20.11.2022
Эксперт рассказал, как продлить работу смартфона на морозе
Использование смартфона или пауэрбанка на морозе может привести к тому, что пользователь сразу же останется без связи, при этом гарнитура, сокращение времени... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T05:21
2022-11-20T05:21
2022-11-20T05:21
общество
технологии
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Использование смартфона или пауэрбанка на морозе может привести к тому, что пользователь сразу же останется без связи, при этом гарнитура, сокращение времени разговора по телефону и нагревательный чехол помогут избежать этой проблемы, рассказал РИА Новости эксперт сервиса аренды пауэрбанков "Бери заряд!" Сергей Биржевой."При использовании телефона или пауэрбанка на морозе можно мгновенно остаться без связи. Низкие температуры - это "тяжелые" для аккумулятора условия эксплуатации. Но если придерживаться простых правил, то можно избежать неожиданных проблем: используйте гарнитуру – тогда телефон большую часть времени будет в кармане, сумочке... Ограничьте время разговоров, после каждого разговора телефон обязательно нужно согреть", - объяснил Биржевой.Он также порекомендовал не использовать устройства с Li-ion аккумулятором на морозе более 10 минут. Несмотря на то, что при разряде Li-ion аккумулятор и электронные узлы выделяют тепло, для его сохранения необходимо воспользоваться энергосберегающим защитным чехлом или положить устройство во внутренний карман одежды."Можно использовать специальный нагревательный чехол для эксплуатации мобильных устройств в морозный период. Нагревательный элемент тоже расходует энергию батареи. Но если учесть, что на морозе Li-ion может потерять более 40% емкости, то использование нагревателя имеет практический смысл", - пояснил эксперт.Биржевой также посоветовал включать режим энергосбережения, отключать голосового помощника и прочие возможные сервисы, чтобы снизить нагрузку на батарею. А также не заряжать окончательно севший телефон или пауэрбанк пока он еще холодный - начинать зарядку следует только после того, как температура устройства достигла 10 градусов, или он нагрелся до комнатной температуры.
https://ria.ru/20221112/smartfon-1830995194.html
https://ria.ru/20221119/onlayn-shoping-1832683554.html
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общество, технологии
Эксперт рассказал, как продлить работу смартфона на морозе
Эксперт Биржевой: гарнитура и короткие разговоры продлят работу смартфона на морозе
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Использование смартфона или пауэрбанка на морозе может привести к тому, что пользователь сразу же останется без связи, при этом гарнитура, сокращение времени разговора по телефону и нагревательный чехол помогут избежать этой проблемы, рассказал РИА Новости эксперт сервиса аренды пауэрбанков "Бери заряд!" Сергей Биржевой.
"При использовании телефона или пауэрбанка на морозе можно мгновенно остаться без связи. Низкие температуры - это "тяжелые" для аккумулятора условия эксплуатации. Но если придерживаться простых правил, то можно избежать неожиданных проблем: используйте гарнитуру – тогда телефон большую часть времени будет в кармане, сумочке... Ограничьте время разговоров, после каждого разговора телефон обязательно нужно согреть", - объяснил Биржевой.
Он также порекомендовал не использовать устройства с Li-ion аккумулятором на морозе более 10 минут. Несмотря на то, что при разряде Li-ion аккумулятор и электронные узлы выделяют тепло, для его сохранения необходимо воспользоваться энергосберегающим защитным чехлом или положить устройство во внутренний карман одежды.
"Можно использовать специальный нагревательный чехол для эксплуатации мобильных устройств в морозный период. Нагревательный элемент тоже расходует энергию батареи. Но если учесть, что на морозе Li-ion может потерять более 40% емкости, то использование нагревателя имеет практический смысл", - пояснил эксперт.
Биржевой также посоветовал включать режим энергосбережения, отключать голосового помощника и прочие возможные сервисы, чтобы снизить нагрузку на батарею. А также не заряжать окончательно севший телефон или пауэрбанк пока он еще холодный - начинать зарядку следует только после того, как температура устройства достигла 10 градусов, или он нагрелся до комнатной температуры.