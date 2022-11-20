https://ria.ru/20221120/smartfon-1832828994.html

Эксперт рассказал, как продлить работу смартфона на морозе

Эксперт рассказал, как продлить работу смартфона на морозе - РИА Новости, 20.11.2022

Эксперт рассказал, как продлить работу смартфона на морозе

Использование смартфона или пауэрбанка на морозе может привести к тому, что пользователь сразу же останется без связи, при этом гарнитура, сокращение времени... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T05:21

2022-11-20T05:21

2022-11-20T05:21

общество

технологии

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Использование смартфона или пауэрбанка на морозе может привести к тому, что пользователь сразу же останется без связи, при этом гарнитура, сокращение времени разговора по телефону и нагревательный чехол помогут избежать этой проблемы, рассказал РИА Новости эксперт сервиса аренды пауэрбанков "Бери заряд!" Сергей Биржевой."При использовании телефона или пауэрбанка на морозе можно мгновенно остаться без связи. Низкие температуры - это "тяжелые" для аккумулятора условия эксплуатации. Но если придерживаться простых правил, то можно избежать неожиданных проблем: используйте гарнитуру – тогда телефон большую часть времени будет в кармане, сумочке... Ограничьте время разговоров, после каждого разговора телефон обязательно нужно согреть", - объяснил Биржевой.Он также порекомендовал не использовать устройства с Li-ion аккумулятором на морозе более 10 минут. Несмотря на то, что при разряде Li-ion аккумулятор и электронные узлы выделяют тепло, для его сохранения необходимо воспользоваться энергосберегающим защитным чехлом или положить устройство во внутренний карман одежды."Можно использовать специальный нагревательный чехол для эксплуатации мобильных устройств в морозный период. Нагревательный элемент тоже расходует энергию батареи. Но если учесть, что на морозе Li-ion может потерять более 40% емкости, то использование нагревателя имеет практический смысл", - пояснил эксперт.Биржевой также посоветовал включать режим энергосбережения, отключать голосового помощника и прочие возможные сервисы, чтобы снизить нагрузку на батарею. А также не заряжать окончательно севший телефон или пауэрбанк пока он еще холодный - начинать зарядку следует только после того, как температура устройства достигла 10 градусов, или он нагрелся до комнатной температуры.

https://ria.ru/20221112/smartfon-1830995194.html

https://ria.ru/20221119/onlayn-shoping-1832683554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии